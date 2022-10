Cave of Voices: Arte Digital “Plays” no Museu da Ciência – eventos, reuniões, demonstrações, resenhas, visitas guiadas a Milão

A partir de Giovanna Maria Vagnani

Oito instrumentos musicais, cada um projetado e feito por um artista diferente, compõem a instalação de arte digital Cave of Sounds, que recentemente encontrou um lar no Museu da Ciência. A instalação, obra do artista e compositor Tim Murray-Browne, explora o poder da música para conectar indivíduos através da arte digital, e é inerentemente interativa: qualquer pessoa, mesmo não familiarizada com música, pode tocar esses instrumentos especiais. , criar harmonia. Você gostaria de tentar? A marcação é domingo 23 de outubro, quando a instalação estará aberta ao público, de 11 a 13 e de 14 a 17. Segunda-feira 24, porém, às 18, apresentando instalação e diálogo com Murray-Browne durante a abertura extraordinária gratuitamente noite do museu onde você também pode vivenciar as atividades do Laboratório Future Inventors, reserve em museoscienza.org.