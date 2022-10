Saúde: O que a noz esconde tão milagrosa que é considerada o ouro do outono

Os especialistas há muito aconselham o consumo de frutas secas e principalmente nozes, mas o que eles escondem tanto que é considerado o ouro do outono?

Chegamos finalmente àquela época do ano em que a fruta seca é fácil de encontrar nos mercados e lojas. Para além de ser um alimento bastante saboroso – que também aquece o coração por estar associado às férias de Natal – também possuem propriedades nutricionais que o tornam um aliado digno de uma alimentação saudável e equilibrada.

Segundo os médicos, de todas as frutas secas disponíveis no mercado, sem dúvida são as que nozes Aqueles que trazem os maiores benefícios para quem os come. aqui porque!

Nozes, os frutos secos que vão equilibrar a sua alimentação

As frutas secas não são apenas boas para comer, mas também são uma ajuda muito valiosa para uma dieta saudável e equilibrada – obviamente, se ingeridas em doses controladas. Em particular, de acordo com especialistas, as nozes são aquelas que possuem propriedades tão nobres que ganharam o apelido “O outono se foi“.

Isso porque a ingestão de conteúdo de nozes (a dose recomendada é de cerca de 30 gramas por dia) favorece a prevenção de muitos problemas relacionados às doenças cardiovasculares.

Graças ao alto teor de Ácido alfa-linolênico (Um ácido graxo da famíliaômega-3Tem excelentes efeitos no ritmo cardíaco, níveis de colesterol e processos inflamatórios. Além disso, novamente para a prevenção da formação de LDL, também estamos falando de Fitoesteróis Contido em uma porção da noz, que são compostos que foram amplamente estudados por suas propriedades Antioxidantes.

Também é rico em potássio, magnésio e cálcio – minerais que regulam a pressão arterial e a reatividade dos vasos sanguíneos. Também encontramos em grandes quantidades r Tocoferolda categoria Vitamina EExcelente para prevenir doenças cardíacas.

Nozes, também ótimas para o humor

Se todas essas propriedades não são suficientes para convencê-lo de que comer nozes diariamente é uma verdadeira cura para todos os nossos corpos, saiba que elas também têm efeitos no humor.

Na verdade, as nozes também contêm melatonina Uma molécula que normalmente ajuda a regular o sono. No entanto, neste momento, comer este alimento não demonstrou melhorar a qualidade de uma noite de descanso, mas sim ter efeitos benéficos sobre o humor (graças à simbiose, além da molécula mencionada, de antioxidantes e acidophilus). alfa-linolênico).