Seu chefe conta sua história entre arte e ciência

Por ocasião da 66ª edição, Festival dos Mundos de Spoleto e a Fundação Carla Fendi Comemorando 15 anos de parceria. Este ano, a Fundação renova seu interesse pela ciência com o lançamento de Everything Is a Number. Um projeto interdisciplinar que explora a conexão entre música e matemática através da arte computacional generativa através de processos de aprendizado de máquina, questionando a criatividade humana e seus desenvolvimentos futuros. Em “Tudo é um Número”, a reflexão sobre a interação entre arte e ciência encontra espaço na expressão artística de Gabriel Gianni (também convidado na última edição), com uma instalação no interior do antigo batistério do maná de ouro em Spoleto. No Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, uma série de encontros foi coordenada por Kirino Conte No domingo, 9 de julho, a última edição do Spoleto Festival.

mundo da matemática Paulo Zeleny Presidente da Associação Global para Pesquisa em Inteligência Artificial Francisco Rossi Eles falarão sobre a matemática como fonte de criatividade e sobre a ética da inteligência artificial. Nesta jornada entre números e algoritmos, o historiador da música Sandro Cappellito Ele apresentará sua derivação musical encomendando uma performance de um talentoso pianista.

«»Everything is a number” irá explorar o papel do algoritmo na profunda relação entre pensamento criativo, música e matemática. A inteligência artificial está nos levando a um momento emocionante e perturbador ao mesmo tempo, uma quarta revolução industrial, cujo desenvolvimento ainda não conhecemos». Assim ele explica Maria Teresa Venturini Fendià frente da Carla Fendi Foundation, que procuramos para uma entrevista.

Em Everything is Number, a obra de Gabriele Gianni é resultado de um processo criativo de arte computacional. A obra está localizada dentro do antigo batistério do maná de ouro Na Piazza del Duomo em Spoleto e criado com IA, você pode nos dizer isso?

A Carla Fendi Foundation apresenta Everything is Number, que visa explorar a profunda conexão entre música, matemática e criatividade. Especificamente, o trabalho de Gabriele Gianni é sobre arte computacional generativa, da qual muito se fala; A fundação lida com robótica e tecnologia há algum tempo. Nesta instalação, a inteligência artificial criou as imagens, os sons e sobretudo o conteúdo, a partir das perguntas do artista. As de inteligência artificial são respostas matemáticas, mas se também queremos respostas filosóficas, elas expressam sua opinião de certa forma: daí a ligação entre criatividade, música, matemática e depois a evolução do algoritmo e, portanto, da própria inteligência artificial. A obra de Gabriele Gianni fala de arte generativa computacional, bem como de sua produção e a vemos nos quatro nichos da Igreja Unconsecrated na Piazza del Duomo, que já continha estátuas. Com base na contribuição do artista, a IA entreteve hipóteses, desenhando e produzindo imagens que substituíram o que estava lá e não é mais visto hoje. Desta forma, o espaço é revigorado numa atmosfera sugestiva que também é impulsionada pelo som. Em uma série de formas, vemos a estátua em existência, no processo de seu nascimento: do mármore bruto ao mármore trabalhado e ao mármore acabado.

Atualmente há muita controvérsia sobre a autoria do artista, eu acho, prevejo do meu jeito que o artista definitivamente encontrará maneiras de interagir e trabalhar com a IA. Ao mesmo tempo, haverá quem continue a preferir o trabalho braçal, é o livre arbítrio.

Desde 2017, ele atua como presidente da Carla Fendi Foundation. Desde então, a Fundação abriu-se à ciência, entendida como intuição, investigação e uma nova forma de arte, tornando a sua atividade mais casual. De onde vem esse impulso para a ciência?

Isso mesmo, a instituição atua na área cultural e social e me pareceu muito voltada para a ciência. A ciência sempre levou a profundas mudanças sociais e, nesta era, como também interage com nossos corpos – pense na pesquisa de microchips – ela nos apresenta um mundo totalmente novo.

Atenção, para a ciência, que está se tornando mais interessante à luz das últimas inovações no campo da inteligência artificial. Estamos descobrindo que a tecnologia pode ser uma grande aliada da ação humana, mas também uma concorrente ao mesmo tempo. O que você acha da interação homem-máquina e como você espera que essa interação se desenvolva?

Na minha opinião, o que estamos vivendo é um período muito maravilhoso, porque nos faz entender como será o mundo. A inteligência artificial sempre foi criada por humanos e, como todas as coisas, seria bom se não saísse do controle, poderia causar muitos danos. Acho que são necessárias regulamentações bem definidas, que todos os governos devem fornecer o mais rápido possível. Há algum tempo já existem think tanks dentro de várias instituições, como americanas ou asiáticas, que promovem mesas redondas entre filósofos, cientistas e técnicos para discutir isso, e naturalmente a personalidade do político também é importante. Falaremos sobre isso com a professora Francesca Rossi.

A Fundação Carla Fendi comemora 15 anos de parceria com o Festival Dei Due Mondi em Spoleto. Quinze anos repletos de projetos em cinema, teatro, música, artes cênicas e visuais e ciências. No palco do concerto de encerramento do Festival dei Due Mondi Spoleto, na presença dele e do Diretor Artístico do Festival dei Due Moni Monique Veute, o Maestro Antonio Pappano entregará o Prêmio Carla Fendi STEM 2023. De certa forma, simboliza seu trabalho com base no qual existe uma pesquisa seccional muito rica. Uma avaliação deste primeiro passado e um desejo para o futuro?

Sim, depois dos muitos prémios atribuídos a mulheres este ano, o prémio será para uma jovem astronauta escolhida entre mais de 22.000 nomeadas de todo o mundo como protegida da Agência Espacial Europeia (ESA). O passado da fundação é muito rico e começou precisamente com a fundadora, Carla Fendi, da paixão por Spoleto e da amizade com o maestro. Giancarlo Menotti que foi o fundador do Festival de Spoleto. Comecei e sempre me inspirei no seu dinamismo, por isso me abri para a ciência e também porque me interesso por explorar novos mundos e estamos ligados pela literatura e pela arte. por exemplo Estúdios Mahler & Lewitt Spoleto, das habitações espalhadas pelo centro da cidade. Nós cooperamos com eles agora permanentemente, o diretor técnico é Jay Robertson E este fato estabeleceu Marina Mahlerfilha Anna Mahler E o sobrinho do brilhante músico Who Carol LeWittesposa Sol LeWitt, que viveu em Spoleto na verdade aqui também é seu estúdio. Sábado, 8 de julho, haverá estúdios abertos para artistas residentes no Mahler & LeWitt Studios vindos de todo o mundo. Entre eles estão alguns artistas e cientistas que aplicam ciência e tecnologia em suas pesquisas e não falo apenas da produção audiovisual. Depois disso, também nos abrimos sobre moda sustentável, que combina principalmente com música, escrita e artes visuais. Acho que o crossover é fruto do nosso tempo, é um espelho do nosso tempo. Por isso, num festival tão importante como o Festival de Spoleto, procuramos apresentar projetos que, para além de nos despertarem o interesse, reflitam o novo mundo.

o desejo. Eu tenho um desejo, já se tornou realidade e falarei sobre isso depois! É um belo projeto em escala internacional e está muito próximo do meu coração.