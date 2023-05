Por que você não come frango todos os dias: isso acontece sem o seu conhecimento

A carne de frango certamente tem algumas propriedades interessantes. No entanto, é melhor não exagerar. aqui porque.

o garota É um alimento amplamente difundido em ambos os cozinha italiana do que a nível internacional. No entanto, é melhor não consumir muito.

Cadeia de suprimentos de aves italianas

lá Cadeia de suprimentos de aves italianas Ocupa um lugar importante no ranking mundial. Com efeito, segundo algumas fontes, parece pertencer a Sexto lugar no mundoFoi precedido pela Polónia, França, Reino Unido, Alemanha e Espanha.

Em particular, mais estão sendo produzidos em Bel Paese 100% carne de frango e peru. Então, no momento, eles estão em muito boa forma Mais de seis mil fazendas profissionais.

Também em ItáliaHá várias décadas, frango e peru são populares Eles crescem no chãoPortanto, não está no modo de bateria como costumava estar há algum tempo.

Neste caso, portanto, os deuses são usados ​​para a respectiva procriação Grandes galpõesde acordo com os padrões europeus.

Na verdade, estes últimos são muito rigorosos, consistindo em critérios precisos que permitem aos animais obter os elementos mais naturais possíveis, como, por exemplo,luz e a clima.

Além disso, também é importante saber que o alimentar Destina-se a frango e peru elaborados a partir de matérias-primas.

Este último, por exemplo, é cereal e sojaQue por sua vez consiste numa proporção equilibrada de óleos, gorduras, sais minerais e suplementos vitamínicos.

No entanto, algumas notícias falsas costumam revelar informações erradas a esse respeito. Na verdade, o carne brancade acordo com a lei europeia, não há hormônios.

Em termos de nossa dieta, o frango traz um pouco disso Principais benefícios Assim, é ideal para uma alimentação saudável.

Razões para não comer frango demais

Na verdade, ele é encontrado principalmente dentro da carne branca proteína que são capazes de prevenir a perda óssea.

Outra característica que provavelmente não é conhecida pela maioria das pessoas, é que garota Talvez seja Antidepressivo naturalComo tem a capacidade de aumentar os níveis de serotonina no cérebro.

No entanto, como mencionamos algumas linhas atrás, é definitivamente melhor não ir além deste caso.

Claro que é um alimento que se adapta facilmente a diferentes receitas, diferentes pratos e que muitas pessoas escolhem, justamente, para baixo teor de gordura.

Seja qual for o caso, apesar dessas excelentes razões para tomá-lo, devemos ter em mente que, mesmo nesse sentido, é bom agir com moderação.

Em resumo, se você gosta de carne, é recomendável tentar diversificar o máximo possível. Na verdade, comer demais o mesmo tipo de alimento pode ser prejudicial à nossa saúde a longo prazo.

Na verdade, se você exagerar, pode estar arriscando os deuses Problemas cardíacos E até, na pior das hipóteses, contrair intoxicação alimentar.

Portanto, devemos lembrar que o frango, infelizmente, requer uma preparação longa e cuidadosa. para Ao contrário de outros tipos de carne, se você não cozinhá-la completamente, pode contrair infecções como salmonela ou campylobacter.

Finalmente, é verdade que o frango é menos gordo que outras carnes, mas se você consumir muitos alimentos que o contenham proteínas de origem animalVocê também corre o risco de não manter um peso saudável.