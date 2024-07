Comissária Iliana Ivanova na Reunião dos Ministros da Ciência e Tecnologia do G7

Eliane Ivanova, Comissário da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, participa na reunião dos Ministros da Ciência e Tecnologia do G7, que se realiza de 9 a 11 de julho em Bolonha e Forli. Os ministros do G7 destacarão O papel central da ciência, da tecnologia, da inovação e do ensino superior na contribuição para um futuro sustentávelEm consonância com os valores partilhados da democracia, do respeito pelo direito internacional e da promoção dos direitos humanos, da igualdade e da liberdade.

Os ministros discutirão o apoio ao ecossistema ucraniano de investigação e inovação, novas formas de cooperação para garantir a segurança e a integridade da investigação, a necessidade de uma abordagem coerente à IA responsável na ciência e o reforço de grandes infraestruturas de investigação.

Uma sessão dedicada da reunião ministerial centrar-se-á em: Cooperação no domínio da investigação e inovação com ÁfricaÉ uma grande prioridade para a União Europeia.

Após a reunião ministerial, o Comissário afirmou Ivanova vai abrir Conferência de Alto Nível do G7 sobre Saúde e Resiliência Costeira no Mediterrâneo e no Atlânticofoi organizado conjuntamente pela Presidência do G7 e pela Comissão sob os auspícios da missão Revitalizar os Nossos Oceanos e Águas.