Ordem de limpeza, este é o lugar

A dengue retorna à Itália. Um possível caso da doença que se espalha pela América Latina foi relatado em uma província Florença. Seria alguém que adoeceu no estrangeiro e depois regressou ao seu país de origem.









Caso de dengue em Florença

A autoridade sanitária local da região de Empolisi anunciou o registro de um caso de infecção por… Vírus da dengue Num município da província de Florença que está sob a jurisdição das autoridades sanitárias de Empoli, Capraia e Limetti.









Conforme relatado pela agência de notícias Adencronos, será um caso importado. Portanto, o doente contraiu a doença em um país tropical onde o vírus que a causa está presente endêmico, E depois de volta à Itália.

Desinfecção contra mosquitos transmissores da dengue









Portanto, é improvável que esta seja uma infecção endémica em Itália. Na Toscana Já aconteceu mais de uma vez 20 casos disso Doença desde o início do ano, todos com métodos de infecção semelhantes.

Desinfetar a casa da pessoa infectada

Embora seja quase totalmente improvável que os mosquitos locais possam tê-lo transmitido Dengue Para a pessoa infectada, foram iniciadas operações de contenção como medida de precaução.





Talvez você possa estar interessado Alerta de dengue em Trieste após infecção de menina de 13 anos: ordem de desinfecção, aqui

Após a fiscalização inicial realizada pela Unidade de Limpeza Pública do Distrito de Empoli, o prefeito municipal disse Capraia e Limitejá notificado, terá de emitir ordem para iniciar a desinfeção do domicílio do infetado.









Neste ponto, podemos prosseguir com o processo de desinfecção para garantir que não haja possibilidade de novas infecções. Porém, a área onde está localizada a residência do paciente é relativamente isolada na região Campo toscano.

A condição do paciente

As autoridades de saúde são informadas que o paciente está a progredir no caminho para… cura Da doença. No entanto, seus sintomas e o curso que recebeu confirmam que ele contraiu dengue no exterior.





Talvez você possa estar interessado Alerta de dengue no Brasil com mais de 4 milhões de casos em 2024: epidemia em bairros inteiros de São Paulo

A doença arbovirose, causada pelo vírus da dengue e transmitida por vários tipos de mosquitos, é uma doença endêmica em muitos países tropicais e sua gravidade varia muito dependendo das circunstâncias em que a pessoa infectada se encontra.









Não só as pessoas mais vulneráveis ​​estão em risco, Idosos, crianças e pessoas com imunidade fraca, mas também aqueles que já tiveram dengue uma vez. A segunda infecção costuma ser mais grave que a primeira e pode ter consequências fatais.