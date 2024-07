Medicamentos inovadores, qual é o mecanismo do plano de tratamento? Por que os medicamentos são gratuitos apenas para alguns pacientes?

Para alguns Medicamentos inovadores obrigatório Plano de tratamento (PT), Prescrito por centros hospitalares e especialistas do SNS (ou aprovado) autorizado pelas regiões. Mas poderia ser um Rastrear barreiras Obtenha esta receita especial e renove-a periodicamente (geralmente a cada 6 meses ou um ano), para receber os tratamentos necessários no momento certo. A Agência Italiana de Medicamentos estabeleceu recentemente “Tabela técnica para revisão de notas AIFA e planos corretivos», bem como identificar potenciais intervenções de simplificação.

O processo de obtenção de um plano de tratamento mas Qual é o processo Para obter um plano de tratamento? "Os procedimentos mudam de região para regiãocomo já aconteceu durante a epidemia quando Aifa autorizou renovação automática de planos de tratamento – com Médico especialista é consultado apenas em caso de complicações e mudança de tratamento – mas Não foi recebido em todos os lugares – afirma Tiziana Nicoletti, Chefe da Coordenação Nacional das Associações de Pacientes Crônicos e Raros da CnAMC em Citadinenzativa -. Hoje em geral O paciente vai ao médico Para obter uma receita, visite um especialista e, em seguida, Marque uma consulta Com o especialista/centro que desenvolve o plano de tratamento, Volte ao seu médico Quem cadastra o plano e preenche a receita. Relatório de pacientes Ele espera tanto tempo Ele é Para obter sua primeira receita Ele é Para renovar um plano expiradoNo último caso – recorda Nicoletti –O agendamento deverá ser agendado pela própria estrutura Qual Cuide de Doente crônico, mas muitas vezes não é esse o caso. Além de eliminar a burocracia que prejudicaAdesão aos tratamentos E a continuidade dos cuidados, que serviria Mais diálogo entre médicos de família e especialistas que isso Melhor organização dos serviços na regiãoPara evitar que os pacientes, na sua maioria idosos, tenham de se deslocar entre clínicas, principalmente se residirem em zonas do interior a quilómetros de distância.

Doenças raras, mais obstáculos a enfrentar Os obstáculos ainda não acabaram. diz Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo – Federação Italiana de Doenças Raras: “se Plano de tratamento E Determinado pelo centro de referência em doenças raras fora da regiãoO paciente deve Foi aprovado novamente pelo seu distrito; Às vezes, este tratamento não é considerado necessário ou serviços adicionais (não incluídos) não podem ser fornecidos Níveis básicos de assistência, Sr. Dr.) Mesmo que isso esteja indicado no plano de tratamento. E isso acontece também Produtos Lea adicionais eles Reconhecido pela regiãomas Não pode ser obtido na ASL. Novamente: se um medicamento órfão for prescrito no plano Não disponível na Itáliaé necessário Importado do exterior: o A prática deve ser repetida pelo farmacêutico hospitalar para cada paciente. E os tempos estão ficando mais longos.”

Sugestão: “Facilitar” a prescrição após um ano Planos de tratamento »Após um ano de acompanhamento desde a primeira prescrição O “especialista para iniciar o tratamento”, poderia ser “prescrito, sem maiores obrigações administrativas, por todos os médicos do SNS”: esta é a proposta apresentada com Posição do papelno ano passado, de FNOMCeO- Federação Nacional das Ordens de Cirurgiões e Dentistas E pela Federação Italiana de Sociedades Médicas Científicas Fism.

"simplificação» É uma senha comum também entre os médicos. Dario Manfilotto, presidente da fundação, concorda com isso Fadoi – Sindicato dos Médicos de Medicina Interna dos Hospitais: «Todos os anos ocorrem aproximadamente um milhão de internações hospitalares agudas (cerca de 20%) ocorre Nos departamentos de medicina interna E ele está prestes a Pacientes muito complexos com Mais doenças Como diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória e doença renal crônica: todas são condições justificáveis Uso de medicamentos mais modernos e eficazes E também para evitar maiores complicações. No momento da alta ou após consulta ambulatorialmas, Nem sempre é possível prescrever os medicamentos mais inovadores para essas doenças. Acontece que o paciente retorna Em casa sem receita Porque para fazer o plano de tratamento é necessário marcar uma visita ao centro especializado ou a quem lhe prescreve a receita, e caso não encontre a consulta rapidamente, O tratamento não pode ser iniciado».

Soluções para Facilitando o processo de tratamento? "A utilização de novos medicamentos, cuja eficácia tenha sido comprovada por estudos clínicos e diretrizes científicas, deve ser garantida aos pacientes que sofrem de Métodos simples sem "viagens de Ulisses"» diz o Dr. "Medicamentos inovadores devem ser prescritos Por todos os especialistas envolvidos na utilização desse medicamento, especialmente especialistas em medicina interna. Tudo está bem doutor Ele age de acordo com o conhecimento e a consciência, e dentro do prazo de prescrição, Não pode ser restringido por restrições burocráticas O que, aliás, muda de uma região para outra. "As receitas são elaboradas pelas autoridades de saúde locais, por isso, se algumas não forem adequadas, são impostas restrições, como já aconteceu com a vitamina D."

Ifa ressalta que medicamentos gratuitos são apenas para alguns pacientes Porque alguns pacientes têm O direito de receber alguns medicamentos gratuitamente – Por exemplo, para osteoporose ou Protetores de estômago – Outros não? As condições de utilização de medicamentos pagos pelo serviço de saúde são reguladas por «Notas de Aifa", para quem atualizar E Entre os objetivos "Tabela técnica "Revisar as notas e planos de tratamento da AIFA" recentemente criados pela Agência Italiana de Medicamentos "ao longo dos anos Várias notas rudes Foi formulado desta forma Adequação de direção combinadaaquilo é Uso correto do medicamento, Com sustentabilidade económica – explica Alessandro Rossi, presidente da Sociedade Italiana Simg de Medicina Geral e Cuidados Primários -. Por exemplo, os inibidores da bomba de prótons são Medicamentos eficazes mas, Se for tirado aleatoriamente e por muito tempo, Pode causar danosEspecialmente ao nível dos rins. Eu sou Gratuito apenas para pacientes Que fornece as condições descritas nas notas Ifá "1" E "48"».