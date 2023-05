Exposição de Piero Fogliati na Galeria Tempesta em Milão

A geometria torna-se uma ferramenta para recriar elementos naturais ameaçados no ambiente urbano. As obras expostas na Galeria Tempesta partem deste pressuposto

entender obras Piero Fogliatti (Canelli, 1930 – Turim, 2016) É preciso primeiro conhecer o pessoal e o poético. Nascido no campo mas vivendo na cidade, percebe que na realidade urbana a natureza foi sacrificada. Depois combina este sentimento com a sua paixão pela engenharia, imagina um local ideal, a cidade magnífica, onde pretende, através de máquinas colocadas no tecido urbano, recriar os elementos da natureza que desaparecem na cidade.

“Eu sou um cientista que trai a ciênciaÉ o que o artista diz de si mesmo, porque não fabrica máquinas para os consumidores, mas elementos mecânicos com o objetivo de embelezar as cidades e torná-las habitáveis.

Galeria Piero Fogliatti, Milão

Ao entrar nas instalações da Galeria Tempesta em Milão, somos recebidos pelo Fleximophone, também conhecido como escultura acústica, que possui molas de aço harmônicas presas a uma placa suspensa no teto: ao ser movida, emite um som semelhante ao ruído do vento. Podemos então ver um arquivo máquina de respiração, consistia em uma biela que movia um cilindro, criando ar que era direcionado para dois tubos e dando assim a ilusão de uma máquina viva. Também nos encontramos com A domínio independenteou melhor, uma máquina concebida pelo artista como uma espécie de torre de vigia que uma cidade maravilhosaGraças à sua capacidade de se programar sempre de uma forma diferente, todos os outros dispositivos são ativados aleatoriamente.

em evolução elétrica Um laço suspenso por um fio de nylon é acionado por um motor, que evoca um objeto em movimento suspenso no espaço.

Também encontramos um arquivo Detector cinéticoem que um projetor de luz artificial ilumina uma corda que, por oscilação, produz todas as cores do espectro luminoso. prisma mecânico É semelhante, mas em vez de uma corda existe um disco que, ao girar, refrata um feixe de luz.

A oferta termina com progressão luminosao emprego confunde o espectador Como o disco atingido pelo feixe de luz cria um efeito distorcido e ondulado na parede que sugere a ideia de múltiplos objetos no espaço.

Marcos Saporetti