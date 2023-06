Segundo a ciência, o alimento mais saudável do mundo não é uma fruta: quando você descobrir o que é, vai se surpreender

Existe um alimento que é considerado o mais saudável do mundo. Estar ciente disso fará com que o seu verão seja o melhor.

Há anos, maçãs e laranjas monopolizam a plataforma de frutas mais popular da Itália. Sim, eles certamente têm propriedades nutricionais importantes, de fato, o ditado “uma maçã por dia, mantém o médico longe” refere-se ao valor agregado que essas frutas têm no folclore.

As laranjas também desempenham um papel essencial, graças à presença de vitamina C. Desde crianças é sempre recomendado comer bastante fruta, aliás vitaminas e açúcares nobres são essenciais para o nosso corpo Como a frutose.

Em particular, essas duas frutas também são as mais populares porque podem ser consumidas de maneiras diferentes: de centrífugas de energia e nutrição a smoothies e saladas agridoces.

Mas um estudo de 2014 da William Patterson University reclassificou toda uma cadeia alimentar em proporção às calorias adicionadas. As frutas menos gordurosas e açucaradas, segundo este estudo, excluem maçãs e laranjas que não foram pensadas e Da plataforma a uma comida completamente diferente.

Frutas menos açucaradas

Não devemos nos surpreender muito ao ter o limão como a primeira fruta saudável porque, apesar de seu sabor azedo, ele fornece importantes quantidades de vitaminas. – Especialmente a vitamina C – e o ácido cítrico, que, juntamente com os minerais do nosso corpo, tornam a atividade renal mais eficiente.

Além disso, os limões podem ser usados ​​não apenas para sucos, mas também para preparar pratos principais e secundários, especialmente à base de peixe.. O tempero da bresaola ou carpaccio com limão é uma iguaria que não pode deixar de fazer parte da nossa alimentação. Portanto, mesmo que você não goste do sabor, podemos criar um novo mantra: “Um limão por dia mantém o médico longe”.

Estude Universidade William Patterson

Este estudo analisou 41 alimentos com base em sua densidade de nutrientes — fibras, proteínas, vitaminas e minerais, vitaminas, ácido fólico e alguns aminoácidos como a niacina —. O interessante de notar é que no ranking que este estudo coloca, entre os dez primeiros, não aparece uma única fruta.

O topo, aliás, é monopolizado por vegetais de folhas verdes como: agrião, couve chinesa, acelga, folha de beterraba, espinafre, escarola, alface, salsa, alface e couve crespa. Assim, o primeiro fruto aparece, segundo esta ordem inerente ao estudo, no número 28. Qual? Vamos descobrir juntos.