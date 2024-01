Os tumores crescem e Borione descobre que a ciência não explica tudo

Último domingo na transmissão do Fazio como está o tempo O convidado regular Roberto Borione recusou devido à presença do Papa Bergoglio no programa, mas apesar de tudo conseguiu enviar algumas mensagens importantes durante o seu discurso. Um virologista de San Rafael descreveu em tons pessimistas a epidemia de gripe sazonal que já dura várias semanas. “Este ano está muito intenso”, declarou o famoso comentarista de TV. “Isso também aconteceu no passado, mas este ano, por uma série de razões, tem consequências ainda mais graves.”





Quais são as razões que tornam esta gripe mais perigosa? O vírus não consegue identificá-lo, exceto por uma causa possível: vacinação insuficiente. “O principal meio de defesa, a vacina, tem sido muito pouco utilizada.” O professor retorna assim a um de seus pontos fortes que lhe trouxe certa fama nos últimos anos: o chamado anti-trovão Sem vacinas: “Há meses e anos se diz que a vacina causa câncer e mortes súbitas”, mas são “mentiras, como dizer que Milão fica na Basilicata”, e conclui apelando a todos que se vacinem contra a Covid e a gripe.





Em sua dura acusação, Borione parece ter tudo sob controle“Primeiro, não parece haver nenhum movimento.”Sem vacinas“Rumo às vacinas contra a gripe. Sem vacinas Parece ter se tornado uma abreviação para ser aplicada a todas as situações, não apenas à Covid. Mas enquanto para a vacina Covid, a resistência tem sido impulsionada principalmente pela obrigatoriedade da prática, com as consequentes sanções em caso de incumprimento, até mesmo perda de emprego, como bem sabemos, a vacina contra a gripe é voluntária, e não de uso universal, ou seja, é recomendado apenas para alguns grupos de risco. Então, vamos supor que a atual epidemia de gripe seja causada por Sem vacinas É como dizer que Matera fica na Lombardia.





Mas há um aspecto mais importante que deve ser enfatizado: Borione tenta desacreditar aqueles que nos últimos anos pediram uma postura cautelosa em relação à vacina e afirma que acusaram os soros de causarem tumores. Mas enquanto explicava essas teses a Fabio Fazio e aos espectadores, nos últimos dias comentou a reportagem de Jornal de Wall Street Foi coberto por diversas redes sociais, que falaram sobre o aumento significativo de casos de câncer entre os jovens. Burioni, que é virologista, não oncologista, dedicou seu último livro Point Match – Como a ciência derrota o câncer Especificamente para os tumores, interveio, sublinhando que nos últimos anos tem havido um claro aumento da incidência de alguns tumores graves entre os jovens. “E ainda não sabemos por quê.” ele adicionou.





Claramente, a ciência popular não tem respostas para tudo. É possível produzir medicamentos genéticos num espaço de tempo muito curto, mas não é possível compreender porque é que os cancros – que sempre foram definidos como doenças que surgem principalmente na puberdade ou na velhice – estão a aumentar entre o segmento mais jovem da população.





Em um artigo Jornal de Wall Street Comentada por Burioni Você pode ler que o câncer está afetando cada vez mais jovens nos Estados Unidos e em todo o mundo, o que intriga os médicos. Nos Estados Unidos, de acordo com dados federais, as taxas de diagnóstico aumentaram em 2019 para 107,8 casos por 100.000 pessoas com menos de 50 anos, um aumento de 12,8% em comparação com 95,6 por 100.000 em 2000. Um estudo também apareceu no ano passado sobre Jornal Médico Britânico de Oncologia O estudo relatou um aumento global acentuado de casos de cancro entre pessoas com menos de 50 anos, com as taxas mais elevadas na América do Norte, Austrália e Europa Ocidental.





Há pouco tempo alguém tentou explicar este aumento A incidência de tumores é reduzida Investigar Estimativas, convém sublinhar que, por definição, esta faixa etária jovem ou em qualquer caso inferior a cinquenta anos não está sujeita a Investigar.





O comentário conciso e fatalista de Borione Parece contradizer completamente o título do tênis em seu livro: match point tão distante, que o adversário – o tumor – parece ter decidido jogar mais forte.





Aumento de casos de câncer precoce -É sempre Jornal de Wall Street Para sublinhar, ameaça abrandar o progresso na luta contra o cancro. Embora os cancros ainda afectem principalmente as pessoas mais velhas, um quinto dos novos pacientes com cancro colorrectal em 2019 tinham menos de 55 anos, quase o dobro do número de 1995. Os pacientes mais jovens são frequentemente diagnosticados quando o cancro está numa fase avançada, as taxas de mortalidade por cancro colorrectal entre aqueles com mais de 65 anos de idade estão frequentemente a diminuir, enquanto estão a aumentar entre aqueles com menos de 50 anos de idade.





A ciência médica deve tentar entender o que está acontecendoe potencialmente identificar jovens em alto risco. Acima de tudo, devem ser identificadas as causas – mudanças no estilo de vida, alimentos altamente processados, novas toxinas ou algo ainda não identificado – que aumentaram o risco de infecção nas gerações mais jovens. Se, como diz Borione, “não sabemos porquê”, deveríamos tentar compreender o mais rapidamente possível.