É possível comer chocolate amargo à noite? O especialista responde

o Chocolate escuro É um alimento delicioso, rico em antioxidantes e também uma boa fonte de energia. No entanto, deve ser tomado nos momentos apropriados. Você pode comer chocolate amargo à noite, depois do jantar? Quais são suas peculiaridades? Estas perguntas foram respondidas por Dr. Ricardo Rovidabióloga nutricional: “Precisamos começar com chocolate amargo Ele não deveria ser demonizado Na verdade, é mais recomendado. Na verdade, mesmo que contenha Manteiga de cacau – E portanto mais gordo – é menos rico em açúcares que o chocolate ao leite.

Chocolate amargo: você pode comer à noite? – Quanto mais bom for e mais efeitos benéficos tiver, melhor será Evite comer chocolate amargo à noite. Isso porque, como explica o Dr. Rovida, “chocolate amargo Contém cafeína E Teobromina. A cafeína, é claro, pode perturbar o sono. A teobromina encontrada no cacau faz isso Aumento da frequência cardíaca– Dar sensação de insônia não é o ideal antes de dormir. Em geral, apesar de ter uma cor escura, o chocolate conterá sempre uma proporção de açúcares, que são libertados no sangue aumentando a energia disponível e assim Eles fazem o pâncreas funcionar“Não contribui para um sono profundo.”

Quando você come? – Mesmo que deva ser evitado à noite, o chocolate amargo ainda está presente Um ótimo lanche durante o dia: “Definitivamente é um bom lanche. Um pedaço de chocolate seria bom, por exemplo Lanche do meio da manhã ou lanche da tarde“Ruvida explica.