O Lions Clube Vasto hospeda o protagonista da Semana de Ciências da Mattioli High School

largo. “Traços de Legalidade” é o espaço que o anfitrião do Lions Clube Vasto pretende dedicar sobretudo aos jovens no âmbito do serviço “Traços de Legalidade” proposto na 25ª edição da Semana da Ciência, programa de eventos organizado pela Escola Secundária Estadual Pólo Clube 'R. Mattioli, dirigido por Maria Grazia Angelini, é promovido todos os anos.

Todo o evento foi dedicado ao relacionamento entre homens e mulheres, às implicações éticas e legais e ao assassinato de mulheres porque “só o conhecimento pode ajudar a superar algumas barreiras”, disse o presidente do Lions Clube, Francesco Pietrocola, que, ao abrir a reunião , teve como objetivo relembrar quem são os leões e o que agradecem à professora Rosa Lo Sasso, organizadora destas jornadas, através da apresentação de uma placa comemorativa. As aclamadas intervenções foram moderadas pelo Professor Giovanni Maddalena, Professor de Filosofia Teórica da Universidade de Molise, pela Dra. Manuela Colanzi, Psicóloga da Associação Emili Abruzzo, e pela advogada parceira Giuseppina Di Recio.

O Dr. Italo Radoccia, Juiz do Juizado de Menores de L'Aquila, concluiu o espirituoso discurso. Muitos participantes, incluindo crianças, convidados e Leões, lotaram o Salão Principal da Escola Secundária Mattioli.