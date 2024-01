No Vêneto, medicamento em pó contra hipoglicemia grave será gratuito

As incômodas injeções serão substituídas por um medicamento em pó que pode ser administrado por via intranasal. Com uma decisão proposta pela Conselheira de Saúde Manuela…

o As incômodas injeções serão substituídas por um medicamento em pó que pode ser tomado por via intranasal. Com uma decisão proposta pela Conselheira de Saúde, Manuela Lanzarin, o Conselho Regional do Veneto deu luz verde a uma simplificação significativa do tratamento com glucagon para combater a hipoglicemia grave em algumas categorias de pessoas com diabetes dependente de insulina.

Foi no Vêneto Permitido o uso de pó de glucagon Intranasal em vez de injectável, utilizando a fórmula de financiamento adicional Lea (níveis básicos de ajuda) e recorrendo ao orçamento regional até um máximo de 300.000€. «Este valioso medicamento nasal – observa Lanzarin – foi inicialmente reembolsado pela Agência Italiana de Medicamentos Aifa por um período de 12 meses. Mas recentemente, a própria empresa Aifa, após o resultado da renegociação dos termos de negociação com o fabricante, reclassificou o medicamento destinado ao uso humano (Al-Baqsimi), que é o único medicamento do mercado na formulação de pó nasal, na categoria C, com o ônus suportado pelo cidadão. Inconveniência óbvia para diabéticos, bem como custo significativo. É por isso que decidimos tornar a droga gratuita no Veneto para menores e adultos com certas características graves ou circunstâncias pessoais”.

Pode ser obtido quando o paciente entrega o formulário de prescrição na farmácia hospitalar da autoridade de saúde local de residência. A Azienda Zero foi designada para adquirir o medicamento e foi solicitada a ativação urgente do procedimento. No entanto, o distrito permitiu que Ulls comprasse glucagon em pó nasal, se clinicamente necessário. Mesmo enquanto espera a conclusão da competição regional.

