Óleos essenciais: a ciência confirma que eles realmente funcionam graças a esse efeito no cérebro

Uma nova pesquisa confirma que certos óleos essenciais podem ajudar a melhorar o humor e os sintomas em pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. Mas por que eles oferecem esses benefícios? A razão reside nos efeitos antioxidantes no cérebro.

Nova pesquisa por uma equipe de Monash University College of Chemistry na Austrália e publicado na revista Associação Internacional de NeuroquímicaDescubra por que alguns óleos essenciais podem melhorar o humor.

Os óleos essenciais são uma mistura de compostos voláteis extraídos de plantas que são usados ​​de várias maneiras na aromaterapia. Além disso, os benefícios que proporcionam são numerosos e variados, dependendo do tipo e da utilização de que são feitos.

No entanto, apesar dos potenciais benefícios para a saúde, os óleos essenciais são frequentemente usados ​​sem considerar cuidadosamente quais escolher, bem como sem saber a dosagem adequada para garantir os benefícios desejados.

Como disse a Dra. Louise Bennett, principal autora do estudo:

A aromaterapia, em certos casos, melhora continuamente a saúde emocional, incluindo a redução da ansiedade e da depressão. No entanto, para obter os benefícios, você precisa entender quais tipos são os melhores e qual a dosagem necessária.

Novas pesquisas também intervêm nesses aspectos, principalmente no que diz respeito a alguns óleos essenciais que beneficiam o cérebro no tratamento da ansiedade e da depressão. em primeiro lugarÓleo essencial de lavanda (Lavandula angustifolia), que tem demonstrado repetidamente melhorar o humor, se inalado, mas também Salvia Rosmarinus (Alecrim).

Mas por que alguns óleos essenciais têm esse efeito benéfico? Os autores do novo estudo argumentam que os benefícios vêm do fato de que seus ingredientes ativos são biodisponíveis para o cérebro e, em particular, têm um bom desempenho. O efeito dos antioxidantes no cérebro.

Acreditamos que a interação dos óleos essenciais com níveis naturalmente elevados de ascorbato (como a vitamina C) no cérebro pode produzir efeitos antioxidantes ou pró-oxidantes. É um antioxidante, mas não um pró-oxidante, que são os efeitos que levam a um benefício para o humor.

O objetivo do estudo, que continuará com investigações futuras, é especificamente compreender não apenas os óleos essenciais mais benéficos para o cérebro, mas também as dosagens, para que possamos aplicar o que foi descoberto terapeuticamente:

Estamos desenvolvendo óleos essenciais para várias aplicações, incluindo: tratamento de depressão, ansiedade, inflamação, inflamação e até câncer.

Esta pesquisa representa um avanço importante especificamente por caracterizar os efeitos dos óleos essenciais no cérebro para melhorar seu potencial terapêutico. O que poderia levar ao desenvolvimento de tratamentos baratos, mas eficazes para o cérebro.

Grande potencial, exceto que a Europa parece estar se preparando para proibir o óleo essencial de lavanda no momento porque é potencialmente tóxico. (Leia também: UE rumo à proibição do óleo essencial de lavanda: será classificado como tóxico?)

Siga-nos cabo | Instagram | o Facebook | tik tok | YouTube

Fonte: Associação Internacional de Neuroquímica

Leia também: