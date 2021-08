O primeiro aviso de câncer de esôfago pode ser este sinal que muitas vezes esquecemos

O câncer de esôfago é um dos tipos mais comuns de câncer de esôfago no mundo e, infelizmente, um dos mais perigosos. Só na Itália, afetou 2.400 pessoas em 2020, de acordo com dados oficiais da AIRTUM. A taxa de sobrevivência de 5 anos após o reconhecimento da doença ainda é muito baixa. Basta dizer que as estimativas falam de 12% para homens e 17% para mulheres. É por isso que nunca devemos ignorar o que o corpo nos transmite. O primeiro aviso de câncer de esôfago pode ser esse sinal que muitas vezes esquecemos. Isso é disfagia, dificuldade de engolir alimentos sólidos e líquidos.

Existem dois tipos mais comuns de câncer de esôfago. Carcinoma de células escamosas e adenocarcinoma. O primeiro afeta a parte superior do esôfago. A segunda é a parte mais próxima do estômago. Os mesmos sintomas podem ocorrer em ambas as doenças. Como porcentagem, o câncer é responsável por 60% dos casos registrados. adenocarcinoma 30%.

Como foi dito antes O primeiro sintoma da doença é a disfagia. Se também temos dificuldade para comer alimentos moles ou engolir e não sofremos de doença crônica do esôfago, é uma boa ideia marcar uma consulta com um especialista. Principalmente se os sintomas piorarem e lentamente não conseguirmos engolir líquidos.

Isso pode significar que a massa do tumor está bloqueando a passagem do alimento. Um problema que, em casos graves, também pode causar vômitos e perda súbita de peso.

Também preste atenção ao som. Especialmente se experimentarmos uma queda repentina ou mudança de tom. Esse tumor é muito sutil e, em alguns casos, afeta diretamente as terminações nervosas que fazem com que as cordas vocais se movam.

Como tentar evitá-lo e fatores de risco

Para tentar prevenir esse tipo de câncer, temos várias medidas eficazes disponíveis. Em primeiro lugar, devemos abandonar as bebidas alcoólicas e o fumo. Eles são os piores inimigos da membrana mucosa que protege o esôfago. Juntos, estima-se que aumentem o risco de desenvolver a doença em cerca de 100 vezes.

Em segundo lugar, frutas e vegetais devem sempre ser incluídos em nossa dieta diária. Comidas típicas para dieta mediterrânea São ideais para prevenção. Eles nos fornecerão a quantidade certa de vitaminas e antioxidantes para salvar as células da degeneração cancerosa.

Finalmente, nunca desista da atividade física. A obesidade e o peso afetam muito a probabilidade de desenvolver câncer de esôfago. Outra pesquisa que ainda precisa ser investigada relaciona um risco aumentado com o consumo de carne vermelha.

