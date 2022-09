Chocolate é bom para você? Quanto você pode comer por dia? – Corriere.it

Por muito tempo houve um debate sobre os efeitos no coração e no humor e as dosagens corretas de consumo. Diferenças significativas entre os diferentes tipos (no peso e na saúde). Uma palavra ao especialista

Além do coração, é verdade que o chocolate também tem efeitos positivos no humor? O cacau contém teobromina – a planta do chocolate e Theobroma do grego Theo que significa Deus, e bromo – que ativam os circuitos de prazer e recompensa. Além disso, isso pode causar o vício em chocolate que muitos falam, mas não foi comprovado cientificamente.

Quero dizer, há chocolate e chocolate… absolutont s. No chocolate branco não há flavonóides, por outro lado há uma abundância de açúcar e manteiga. No leite um a porcentagem é de 50 por cento, no chocolate amargo a porcentagem sobe para 100 por cento muito escuro, que nem todo mundo gosta, digamos que 70 por cento de cacau é um bom compromisso.

O chocolate tem potencial positivo real para a saúde do coração? Isso é certo: o efeito de um PR mais altoLivre de flavonóides antioxidantes em Grau Reduzir a pressão Principalmente naqueles com pressão alta. Os flavonóides funcionam protegendo o endotélio, o tecido que protege os vasos, e também ajudam a dilatar as artérias, reduzir a agregação plaquetária e exercer um efeitoou antioxidantes. Mas para ter esses efeitos, flavonóides e cacau já devem estar presentes, o que não é verdade para todos os “tipos” de chocolate.

Outro assunto que sempre é discutido tem a ver com as dosagens de chocolate. No artigo citado, falamos sobre pesquisas que sugerem consumir até 100 gramas por dia para reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames…



dose diáriaO período recomendado resultante dos estudos de intervenção permanece sempre o mesmo: não mais que 10 gramas por dia, praticamente um “clipe”, o pequeno quadrado do comprimido. Não esqueçamos que o chocolate altamente calórico não se deve ao teor de cacau, mas sim às gorduras e açúcares,Especialmente para o chocolate ao leite. Cem gramas por dia são superestimados porque temos que trazer tudo de volta à nossa ingestão diária de energia e à quantidade de gorduras e açúcares. Uma maneira de aproveitar os benefícios do cacau sem ter problemas de excesso de energia é com grãos de cacau. (Aqui estão todos os benefícios)



Quando começou o debate sobre o cacau?



Eu diria desde a antiguidade: os conquistadores espanhóis o usavam simplesmente adicionando-o à água, como faziam os nativos – que o consideravam refrescante – sem considerá-lo muito agradável e questionar seus efeitos.



Não foi apreciado imediatamente?



O sabor adstringente era desconcertante, mas para torná-lo mais agradável, pode ser tomado em forma de bebida, mas com adição de açúcar ou especiarias diversas. No entanto, as primeiras chocolaterias começaram a se espalhar na Europa somente após o início do século XVII; Primeiro, como esperado, na Espanha e gradualmente em toda a Europa. Notavelmente, a Suíça, considerada a pátria do chocolate, foi um dos últimos países europeus a manifestar apreço por este produto.



Por que você começou a gostar dele?



Por um lado, era uma questão de prestígio: era caro e, portanto, prerrogativa de reis e nobres. Beber chocolate significa ser rico e poderoso, mas também estamos começando a entender que o cacau pode ter um efeito.Esta é uma habilidade revigorante e prática, tanto que foi oferecida aos soldados após as batalhas. Ela também deveria ter algum poder afrodisíaco sozinha Hoje, entende-se o porquê: sua ingestão envolve a produção de óxido nítrico que atua nas paredes dos vasos sanguíneos dilatando-os, promovendo a circulação sanguínea.



BBC Future dedica amplo espaço à causa dos índios Kuna, Panamá e Colômbia, cujo hábito de beber grandes quantidades de chocolate os energiza, longe de prejudicar sua saúde. Como é isso?



Prova de que o cacau é bom para você?



Este é um caso muito conhecido nos estúdiosO. Os índios Kuna bebem de vinte a trinta xícaras de “chocolate” por dia e, mesmo na velhice, não sofrem de pressão alta e têm baixo risco de ataques cardíacos e derrames. MasComo sempre, quando se trata de nutrição, é preciso avaliar todos os ingredientes e o estilo de vida que os acompanha, dada a vida menos estressante dos aborígenes, relativizando os resultados.



Você pode explicar melhor o que você entende por estilo de vida e a relatividade dos resultados?



Em primeiro lugar, o chocolate que os índios Kuna bebem é feito simplesmente de cacau e água, sem açúcar. E então, nessas populações, o consumo de frutas é o dobro dos americanos, por exemplo, e quatro vezes o de peixes, e o estilo de vida é mais ativo, aponta corretamente o artigo da BBC Future. É difícil atribuir a boa saúde e longevidade dessa população apenas ao chocolate, que certamente tem um papel, mas não a única causa.