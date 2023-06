Toranja no café da manhã faz você perder peso? resposta científica

A toranja é uma fruta suculenta muito apreciada por ser refrescante e leve. É muito rico em água e além de conter potássio, magnésio, vitamina A e vitamina C, revela-se um excelente aliado para a saúde, pois tem uma poderosa ação drenante, auxilia na digestão, elimina o excesso de toxinas e é excelente para lutando contra o trato urinário.

É, portanto, um verdadeiro remédio para a saúde, especialmente se for tomado no café da manhã ou mesmo na forma de suco, porque mesmo o suco é rico em fibras e flavonoides, entre os quais um com poderosas qualidades antitumorais é conhecido como Naringenina.

Muitas pessoas consomem no café da manhã por esses motivos e também para emagrecer, mas realmente emagrece se tomado no café da manhã? A resposta que iremos relatar é aquela dada diretamente pela ciência.

Toranja no café da manhã faz você perder peso? Isso é o que a ciência diz

Muitos estudos foram feitos sobre o poder de emagrecimento dessa fruta, que acabou chegando à conclusão de que comê-la no café da manhã realmente ajuda a perder peso, e não deve atrapalhar a dieta, que deve ser saudável, claro, mas para isso basta adicionar a toranja ao pequeno-almoço ou mesmo tomá-la à mesa em forma de sumo.

O estudo aplicado a muitas pessoas mostrou que perder peso com a ajuda dessa fruta também ocorre em um tempo relativamente curto, de fato, em duas semanas, você pode perder quase 2 kg se a consumir diariamente no café da manhã. Além de emagrecer, é um excelente aliado contra a celulite, graças ao seu poder drenante que elimina o excesso de líquidos.

Também combate a fome nervosa graças ao seu alto teor de fibras, o que o torna um alimento saciante e, portanto, realmente reduz o apetite.Também no café da manhã é ideal como lanche do meio-dia e também para mulheres no período pré-menstrual. Estágio.

Os benefícios dessa fruta no café da manhã não param nos já citados, mas ela também é capaz de reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue e assim se tornar uma aliada para a saúde do coração e do sistema cardiovascular. Portanto, a chamada dieta da toranja tem múltiplos benefícios que não param apenas na perda de peso, mas também atingem os órgãos vitais, a ponto de os médicos recomendarem tomá-la mesmo durante o dia, no máximo três vezes ao dia, mesmo que é apenas na forma de suco.