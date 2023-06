Dieta do abacaxi como fazer? Descubra quantas calorias você queima

Dicas úteis para perder peso com a dieta do abacaxi. Quais os benefícios, o que comer e por quanto tempo seguir.

dieta do abacaxiComo está indo? E acima de tudo, funciona? Este sistema de dieta visa perder aqueles quilos extras, nos hidratar e nos fornecer uma grande quantidade de fibras.

A partir daqui começa uma corrente virtuosa, direto das fibras. Do qual o abacaxi é particularmente rico. Com efeito, comê-lo em grandes quantidades permite-nos saciar mais rapidamente e também ajuda o intestino a manter-se puro e a funcionar melhor, sem sobrecargas como causar desconforto durante a digestão.

Além disso, esta fruta exótica é muito rica em vitamina C, que é o que o sistema imunológico precisa para receber as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes necessárias para nos sentirmos melhor. Com a dieta do abacaxi, podemos obter tudo isso de uma só vez.

E também comeremos com muito gosto, porque a ementa típica deste tipo de alimentação não conduz ao abandono dos alimentos saudáveis ​​e naturais. Mas podem ser enriquecidos com certas especiarias ou mesmo saborosos.

Dieta de abacaxi, menu típico

Antes de iniciar qualquer tipo de dieta, procure sempre a orientação de um nutricionista ou nutricionista. Especialmente se você estiver envolvido em circunstâncias relacionadas a condições médicas, gravidez ou amamentação.

café da manhã : uma xícara de chá ou café, uma xícara de suco de abacaxi 100% natural, uma fruta de sua preferência.

: uma xícara de chá ou café, uma xícara de suco de abacaxi 100% natural, uma fruta de sua preferência. Lanche : um copo de sumo de ananás 100% natural sem açúcar ou duas ou três rodelas de ananás.

: um copo de sumo de ananás 100% natural sem açúcar ou duas ou três rodelas de ananás. almoço : legumes grelhados mistos da época, peixe grelhado (peixe grelhado, peixe, peixe, peixe, peixe) e quatro rodelas de ananás sem calda. Ou 50 gramas (70 para homens) de massa integral ou arroz com tomate cereja fresco ou outros vegetais semelhantes.

Lanche Um copo de suco de abacaxi 100% natural.

: legumes grelhados mistos da época, peixe grelhado (peixe grelhado, peixe, peixe, peixe, peixe) e quatro rodelas de ananás sem calda. Ou 50 gramas (70 para homens) de massa integral ou arroz com tomate cereja fresco ou outros vegetais semelhantes. Um copo de suco de abacaxi 100% natural. jantarDuas rodelas de ananás, 50 gramas de arroz simples cozido, ou até quatro rodelas de ananás, iogurte magro ou 2 espetadas light com pedaços de frango, ananás e tomate cherry grelhados sem óleo. Assim como o tempero de limão.

Esta dieta pode ser seguida por no máximo uma semana, mas como mencionado, será um especialista que nos dará as melhores indicações possíveis para que não cometamos erros e possíveis complicações de saúde.