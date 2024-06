Qual é o perigo da cannabis light na Itália?

É um momento particularmente delicado para Setor de cannabis light na Itália. Que, à medida que se aproximam as eleições europeias, se vê na mira das forças políticas do governo.

Se por um lado é proibida a possibilidade de venda de produtos vaping contendo CBD, por outro lado alteração Que quer proibir todos os tipos de cannabis light e seus derivados, impedindo efetivamente a produção de óleos.

É uma manobra maluca que, se aprovada, destruiria grande parte da indústria verde italiana. Que hoje, segundo os primeiros dados divulgados, incluirá aprox. 1.500 empresas E 15 mil pessoas. Que inevitavelmente ficarão sem trabalho. A liga até exige isso Bloquear fotos Que retratam a planta de cannabis (total ou mesmo partes dela), em “banners, banners, cartazes e qualquer outro meio publicitário para promover atividades comerciais”.

Mas muitas associações sectoriais não perderam tempo em expressar a sua total oposição. E sim, eles são Já foi ativado para parar Isso é loucura.

E hoje comparaAdvogado Simonetti E paraparaAdvogado Miglio para Proteção legal de drogasQueremos avaliar a situação.

Não apenas a vaporização, o governo quer proibir todas as formas de cannabis suave: vamos deixar isso claro

Começando pela questão da vaporização, você pode resumir o que está acontecendo e de onde veio essa decisão de proibir produtos para inalação contendo CBD?

Os produtos vaping representam um “problema jurídico” que não é muito significativo.

Em geral, a questão jurídica diz respeito ao desafio como alternativa aos líquidos para inalação, que se acredita estarem sujeitos ao regime tributário.

Por exemplo, consideremos as numerosas decisões judiciais relativas aos dois Ingredientes encontrados em todos os líquidos de cigarros eletrônicos, nomeadamente glicerina vegetal (um aditivo vegetal, especialmente pegajoso e denso, que dá fumaça ao líquido) ou propilenoglicerina (um composto químico líquido inodoro e incolor, com sabor adocicado, usado na indústria alimentícia, farmacêutica e indústrias cosméticas para diluir outros ingredientes).

Referindo-se ao tema do CBD como um líquido inalante, não constitui um problema como princípio em si: como demonstramos repetidamente em numerosos processos judiciais, mesmo após a decisão Cannafabe, não constitui um problema como princípio em si : Não tem a eficácia dos estimulantes.

A batalha que travamos sobre o CBD no TAR (sessão final em outubro próximo) certamente não atribui estabilidade comercial a este produto.

Na verdade, apesar de obter um comentário sobre a inclusão do CBD como droga de abuso na tabela designada do Decreto Presidencial 309/90, o CBD (como é o caso de outros líquidos) pode ser objeto de litígios fiscais de acordo com o Uniform Tax Código.

Com efeito, de acordo com este dispositivo da lei, são proibidos produtos que sejam constituídos exclusiva ou parcialmente por outras substâncias que não o tabaco ou líquidos já previstos, que cumpram outros critérios como fazer compreender qual o produto equivalente ao fumo. No que se refere ao líquido para inalação, contesta-se, por analogia, que o CBD seja um líquido Você deve pagar imposto de consumo Porque é tomado por inalação

Como é formada a defesa?

Alguns dos nossos clientes (empresas) recorreram, como medida de precaução, à ADM (agências aduaneiras e monopólios, ed.) para perguntar se as inflorescências comercializadas podem estar sujeitas a impostos especiais de consumo. No entanto, face à rejeição dos gabinetes competentes, continuam a comercializar o chamado CBD sob o disfarce de um produto agrícola (flores secas, floricultura e horticultura).

De acordo com a abordagem estratégica do nosso escritório de advocacia, em grandes litígios, não existe qualquer elemento subjetivo do desejo de comercializar o produto e ao mesmo tempo fugir ao imposto especial de consumo, o que a ADM identifica especificamente. Ela disse que não deveria ter que pagar a ela!

Portanto, as empresas comercializavam produtos à base da chamada cannabis light, sem a eficácia dos estimulantes, na crença da capacidade de venda do produto. o) De acordo com O velho ditado De Cass. sol. 30.475/2019 (porque não tem efeito doping) e em segundo lugar) está isento de carga tributária, pois pode ser vendido livremente ao público, sem passar pela rede oficial de vendas da ADM.

Mudando de assunto, o que você acha da tentativa do governo de proibir a cannabis light e seus derivados?

O projeto de lei do governo é muito perigoso Em violação dos direitos constitucionais e empresariais básicos Daqueles que exercem atividades comerciais na cadeia produtiva da cannabis.

Em particular, mencionar realmente o limite de 0,2% de THC é um sinal de clara ignorância regulamentar, porque o limite em questão na Europa é igual a 0,3% de THC.

Além disso, o projeto de lei tenta apagar todas essas coisas com um golpe de esponja Evidência científica O que indica que em 1 grama de cannabis, não mais que 0,5% de THC é eficaz como estimulante.

Além disso, existe um desconhecimento regulatório quanto à disciplina do setor de floricultura e viveiro, cujas especializações permitem a produção e circulação de flores de corte, inclusive secas, bem como de plantas vivas.

Finalmente, existe um elemento muito perigoso: Frustração econômica O que – com este comercial pré-eleitoral – o governo fez ao sector da cannabis, tendo de apaziguar os seus clientes face a um hype mediático desprovido de plausibilidade jurídica.

Ele tem dados mais precisos do que os que circulam online sobre os inevitáveis ​​danos econômicos que a aprovação da emenda traria. Em termos de fechamento de empresas e pessoas perdendo seus empregos

No que diz respeito aos danos económicos, a associação sectorial com a qual cooperamos (Canapa Sativa Italia) detalha os danos (cláusula dupla: danos decorrentes e lucros cessantes) que afectam as diferentes regiões italianas onde operam as empresas que operam neste sector. .

O que as empresas de cannabis light podem fazer para “se defenderem” se a alteração for aprovada? Poderiam recorrer a algum órgão governamental ou voltar a chamar a atenção diretamente para o nível europeu?

Nosso escritório de advocacia desenvolve uma questão específica de legalidade constitucional desafio Implementar imediatamente legislação que viole os princípios fundamentais da liberdade de empresa económica e da igualdade perante a lei.

Um dos temas centrais diz respeito ao perfil Previsibilidade: Uma pessoa sujeita a processo penal, antes de cometer um ato considerado criminalmente relevante, deve ser capaz de saber, se necessário através da interpretação dada pelos juízes e talvez após obter aconselhamento adequado, quais os atos e omissões que a responsabilizam criminalmente.

No caso concreto, a legislação da UE (e de todos os outros Estados-Membros) A produção não é proibida Cultivo industrial de cânhamode modo que o empresário italiano – se o projeto de lei for aprovado – será restringido na livre troca de mercadorias, mesmo em violação de diversas disposições regulamentares sociais.

Finalmente, qual é a situação neste momento? Há alguma atualização?

Sabemos que a proposta de lei está em análise e temos toda a confiança de que a oposição quer e sabe opor-se a esta “loucura regulatória”.