Vamos escrever o futuro da ciência juntos

“Nós estamos abertos.” O Human Technopole (HT) abre oficialmente as suas portas a investigadores italianos de universidades, IRCCS e organismos públicos de investigação no sector das ciências da vida. A partir do dia 10 de junho, os pesquisadores do país podem solicitar acesso, com despesas integralmente cobertas, às mais avançadas ferramentas, procedimentos e competências oferecidas pelas Plataformas Nacionais (PN) do Technopole Milano.

Aqui eles poderão desenvolver a parte tecnológica de seus projetos de pesquisa. Chama-se “proibição”, mas na verdade é uma revolução científica, estrutural e conceptual. Uma mudança completa de rumo em relação às premissas sobre as quais a Fundação HT foi fundada em 2015, com uma decisão política completamente arbitrária e correndo o risco de se descrever como um novo feudo de ouro da investigação, dotou a priori um fluxo constante e distinto de pesquisar. Recursos públicos para uso exclusivo de uma pequena população.

O plano estratégico da HT para 2024-2028 inspira-se numa visão de investigação “transescala” capaz de estudar a complexidade dos sistemas biológicos do micro ao macro – das bactérias às células, tecidos, órgãos e organismos, que foi apresentada na passada segunda-feira numa conferência no Departamento de Saúde da Universidade de Harvard Pelo novo Diretor Científico da Fundação, Marino Zerial, com base na experiência adquirida em Max Planck em Dresden. O plano servirá de guia para o desenvolvimento das pesquisas internas da organização. Mas desde dezembro de 2019, o HT também se tornou muito mais. Na verdade, a lei orçamental desse ano impôs-lhe o peso e o desafio de uma missão nacional: criar um conjunto de plataformas tecnológicas nacionais – identificadas após consulta pública à comunidade científica – para serem disponibilizadas gratuitamente aos investigadores. De todo o país.

O ponto de viragem que nos permitiu ultrapassar definitivamente a abordagem original do confinamento veio com a instalação da nova gestão: o Presidente Gianmario Verona, especialista em gestão estratégica e organizacional de tecnologia e inovação, o Diretor Zerial e o renovado Conselho de Acompanhamento. Também foram selecionados cinco “superespecialistas” para serem responsáveis ​​pelos cinco compromissos que emergiram da consulta pública. Uma conquista compartilhada por todo o polo tecnológico.

O resultado é um modelo inovador de uma infra-estrutura de investigação aberta, agregada, abrangente e interdisciplinar, única em Itália e – em muitos aspectos – no mundo, que não só realiza a sua própria investigação interna, mas também a aproveita na realização da tarefa em nível nacional para conceber, preparar e organizar plataformas de investigação para todos, num intercâmbio virtuoso entre projectos de fronteira e tecnologias existentes.

O caminho para chegar até aqui foi cansativo, mas absolutamente necessário para garantir que investigadores de toda a Itália estejam agora livres para submeter um pedido de acesso através do site do HT. A avaliação será confiada a um comité independente de investigadores estrangeiros ilustres, sem associação com organismos italianos. Os investigadores cuja candidatura seja aceite terão acesso gratuito às competências e serviços dos PE. O Pólo Tecnológico proporcionará também a possibilidade de candidatura a cursos de formação sobre a utilização de tecnologias de plataforma. A extensão da revolução que a abertura dos óculos HT poderá provocar nas ciências da vida fica clara nas palavras que os preocupados diretores, entusiasmados e entusiasmados, dirigiram diretamente à comunidade científica durante o evento realizado no dia 10 de junho.

“Estamos escrevendo o futuro juntos”, disse Giovanni Faga, chefe da plataforma de edição do genoma. Nicola Magelli, chefe de microscopia óptica do PN, declarou estar “impaciente” para vê-lo aberto e ativo no país; Paulo Swick, especialista que lidera o Departamento de Biologia Estrutural do PN, manifestou o sentimento de ter sido “utilizador” de plataformas de investigação durante anos e de sempre ter sonhado com este tipo de tecnologia antes de se tornar responsável por ela “Nunca. queremos responder ‘isso não pode ser feito’”, concluiu ele, mesmo diante das demandas mais ambiciosas e visionárias.

Com eles está Clelia Piano, a grande especialista que tem orientado a implementação da genômica HT desde os primeiros passos, e que pretende se tornar uma referência no país para projetos que não poderiam ter sido realizados por indivíduos, apesar de suas enormes habilidades no setor. E por último, Alberto Riva, responsável pela análise básica dos dados Pn e sem os quais os demais não poderiam funcionar.

Uma enorme mudança de ritmo para a organização e para a Itália, que pode encontrar nesta instituição jurídica privada com financiamento público um modelo concreto que pode esperar para o investimento público em investigação, por muitas razões: a clareza da sua dupla missão, interna e nacional; A sua regulamentação transparente; A singularidade e responsabilidade de uma visão científica coerente; Equilibrar os controles internos entre agências; Atenção cuidadosa aos relatórios, eficiência de recursos e funções.

Os próximos meses serão cruciais para testar o sistema de acesso e formação nas PNs. Zerial concluiu dizendo: “Se formos bons”, conscientes da dimensão do desafio e habituados aos mais elevados padrões de eficiência e transparência. “Se formos bons” como comunidade científica nacional, acrescento, proporemos melhor, trabalharemos e cresceremos juntos, para compreender a oportunidade que temos pela frente para aumentar o nosso conhecimento e beneficiar dos impactos positivos da investigação, mesmo das nossas. . A maioria dos jovens é vista com atenção pelos NPs. Então todos venceremos. Vencerão as instituições, parlamento e governo, responsáveis ​​pela aprovação por unanimidade desta iniciativa, à meia-noite de dezembro de 2019 e, sobretudo, os cidadãos que verão garantida a utilização otimizada dos recursos públicos atribuídos à investigação.

* Docente na Universidade de Milão

E um senador vitalício