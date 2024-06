O que é, seus sintomas, como se espalha

Ele foi diagnosticado em Veneto em O primeiro caso na Europa para Febre Orobush em Um paciente tem uma história recente de viagem ao Caribe tropical. A informação foi confirmada pelo Departamento de Doenças Infecciosas, Tropicais e Microbiológicas do IRCCS Sacro Cuore Don Calabria de Negrar, que comunicou o caso às autoridades sanitárias, à autoridade sanitária local responsável pela área e aos Serviços Internacionais de Informação e Vigilância. O vírus foi isolado no laboratório BSL3 do departamento, o que é o primeiro passo para o desenvolvimento Testes de diagnóstico específicos e estudos sobre a capacidade de potenciais vetores transmitirem o vírus (Mosquitos e mosquitos) também difundido por nós.

febre oropouche, O que é e onde se espalha lá Febre de Oroboche É causada pelo vírus de mesmo nome (OROV) – descoberto em 1955 no sangue de um trabalhador florestal de Trinidad e Tobago – e costuma ser difundido na região amazônica, podendo ser transmitido ao homem principalmente pela picada. de moscas. Culicoides barrensis.

“O mais importante é que Um vírus transmitido aos humanos através de picadas de insetosespecialmente Midges e dois tipos de mosquitos (Atualmente não disponível na Itália). A febre Oropouche é um dos arbovírus mais difundidos na América do Sul, com mais de 500.000 casos diagnosticados desde 1955 até o momento, um número provavelmente subestimado dados os limitados recursos diagnósticos disponíveis na área de distribuição. Desde as últimas atualizações epidemiológicas – especifica o Dr. Gobbi – houve mais de 5 mil casos de febre Oropouche, entre o final de 2024 e 2024, na Bolívia, Brasil, Colômbia, Peru e, recentemente, também em Cuba.

sintomas Mas quais são os principais sintomas Febre de Oroboche? O médico explica Concetta Castelletti, Chefe da Unidade de Virologia e Patógenos Emergentes do IRCCS Sacro Cuore Don Calabria de Negrar: «Sintomas, que Geralmente aparecem 3-8 dias após a picada De insetos vetores, muito semelhantes aos encontrados em outras febres virais tropicais, como Dengue, Zika ou ChikungunyaEntão:

-Temperatura alta (acima de 39°C) é geralmente acompanhada por:

-dor de cabeça,

-Dor referida

– Sensação de mal-estar geral,

-Dor muscular,

-Artralgia,

-náusea,

-Vômito,

-Fotofobia.

Também foram registrados casos esporádicos de lesão do sistema nervoso central, como: Meningite e encefalite – continua Castelletti -. Em cerca de 60% dos casos Após a primeira fase aguda Os sintomas reaparecem de forma menos grave: geralmente dentro de dois a dez dias, mas também um mês após o primeiro aparecimento. READ Amadeus, a doença que mudou sua vida: "Longa permanência no hospital"

Tratamentos Dr. Gopi acrescenta: “Não Febre de Oroboche É uma doença benigna na grande maioria dos casos e desaparece por si só, e geralmente são tomados medicamentos sintomáticos para tratar a febre.

Na maioria dos casos, a recuperação ocorre em sete dias; No entanto, em alguns pacientes, a recuperação pode levar semanas.

Como aponta a Organização Mundial da Saúde, Não há tratamento antiviral Ou uma vacina Específico para a doença.

Assistindo “Arbovírus como a febre Oropouche, ou como a dengue, o zika e a chikungunya constituem uma das emergências de saúde pública com as quais devemos nos acostumar a conviver”, enfatizam os especialistas. o Mudanças climáticas e aumento dos movimentos populacionais Eles correm o risco de transmitir vírus que estavam confinados ao cinturão tropical também às nossas latitudes. É necessário estar sempre preparado para responder a uma situação de emergência relacionada com agentes patogénicos que normalmente não se espalham amplamente na região do Mediterrâneo e, neste sentido,Ser capaz de isolar o vírus OPOV nos fornece uma arma adicional para melhorar o diagnóstico e a pesquisa. O diagnóstico atempado e a monitorização contínua, juntamente com as intervenções de saúde pública, como as operações de desinfeção, continuam a ser a ferramenta fundamental para conter estes riscos.

