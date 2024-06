Publishing in Medicine: Um livro sobre os problemas (e suas possíveis soluções) da publicação científica

Todos nós conhecemos o problema até certo ponto. Para fazer carreira, um pesquisador precisa de publicações. As publicações, por definição, devem ser publicadas em revistas científicas. Mas como o pesquisador precisa ser publicado, como dissemos, ele envia seus artigos para a revista, ou melhor, os envia na esperança de vê-los na página. Ele escreve conteúdo de graça, ao contrário de qualquer outro setor editorial, onde os autores são pagos para escrever e os editores ganham com a diferença entre o produto da venda do jornal e seus custos de produção, incluindo os honorários do redator. .

No caso das publicações científicas, nem sequer são remunerados os revisores, ou seja, os revisores que decidem se e como editar os artigos que aparecem na página. Estima-se que para os editores privados isto represente cerca de cento e trinta milhões de horas de trabalho não remunerado, prestado principalmente por investigadores públicos. Então, por pesquisadores que pagam impostos públicos, os nossos impostos. É uma anomalia não apenas em comparação com o resto do mercado editorial. Como diz Richard Smith na apresentação do livro Sobre publicação em medicina, de Luca De Fiori (Il Pensiero Scientifico, 2023) Os editores de revistas científicas são empresas petrolíferas que não precisam se esforçar para cavar buracos: alguém lhes dá gasolina de graça. Eles então os revendem a preços muito altos, até mesmo para as mesmas pessoas que os deram a eles. Isso parece normal para você?

Não para a comunidade científica. Então ele vem tentando inventar brechas há anos. Spoiler: Até agora, nenhum deles funcionou. Assim, temos os números surpreendentes que Luca De Fiori, diretor geral do Il Pensiero Scientifico Editore, mas também ensaísta e grande especialista nos mecanismos da medicina, conta desde as primeiras páginas. Mais de cinco milhões de artigos científicos são publicados todos os anos e trinta e seis mil revistas científicas são indexadas, para uma indústria que vale trinta mil milhões de dólares anualmente. Isso representa aproximadamente 5% de todo o mercado editorial internacional.

Estes números estão a crescer e a situação está a evoluir rapidamente, porque entretanto chegou a (louvável) obscuridade do acesso aberto, a fraude aumentou (ou finalmente aprendemos a vê-la) e até os verdadeiros burlões chegaram. Não somente. A digitalização permitiu que os títulos temáticos e regionais dos grandes jornais fossem superiores. A pandemia mudou as coisas ainda mais rapidamente: estima-se que em novembro de 2020 foi publicado um artigo médico a cada três minutos, e os preprints foram depositados nos servidores apropriados, que foram configurados para encurtar o tempo entre a pesquisa e a publicação dos seus resultados . Mais de mil por mês. Enquanto isso, a opção de acesso aberto custa um artigo natureza Chegou a dez mil dólares.

Mas se, como dissemos, todos conhecemos o problema, certamente não conhecemos esses detalhes. E o processo de De Fiore de finalmente colocar tudo em linha reta, em pensamento rigoroso, cheio de testemunhos, bem documentado e também (bem, isso não é óbvio) fácil de ler, é louvável.

Então, quem pode nomear a maior empresa do setor? Aqui está: Chamada Relx, nasceu da fusão da Reed International e da Elsevier, cresce 9% ao ano e não produz apenas revistas científicas: também presta serviços de consultoria para empresas farmacêuticas e negócios. Com maior financiamento para pesquisa. Juntamente com Wiley, Taylor & Francis, Springer Nature e Sage, representam 50% do mercado mundial de publicação científica e técnica. Pesquisadores de todo o mundo lhes dão gasolina de presente e depois a compram de volta por um preço alto.

Mas todo o sistema editorial está vazando. Vamos continuar com os detalhes. 87% dos artigos mais citados publicados em revistas indexadas são assinados por autores altamente prolíficos: é sempre 1% de todos os investigadores globais (quase todos homens) que conseguem ser suficientemente inteligentes para transmitir as suas ideias. O nome está na maioria dos artigos publicados. Há muitos italianos e isso não é motivo de orgulho nacional. Outro exemplo: o fator de impacto, que foi criado há sessenta anos para medir a influência de um periódico contando o quanto seus artigos são citados, é um indicador difícil de gerenciar porque também aumenta graças a artigos retratados e artigos que apresentam falhas, mas ainda assim são citados. Juntamente com o índice h, que deveria medir a produtividade de um investigador individual, é a origem do infeliz fenómeno da autocitação (escrevo artigos nos quais cito os meus próprios artigos): outra disciplina em que os investigadores italianos se destacam. Porém, esses indicadores são muito citados e também utilizados em concursos públicos.

Se quisermos então aprofundar a fraude propriamente dita, como tão bem demonstra De Fiore, encontraremos tudo. Ou seja, encontramos agências de pirataria para fabricantes de papel (ou seja: Fábrica de papel) que publicitam, sem qualquer pudor, nas redes sociais, pedindo entre algumas centenas e alguns milhares de euros por artigo dependendo do FI da revista e da posição da assinatura. Encontramos até revistas fraudulentas: sites falsos, muito parecidos com revistas genuínas, que cobram taxas de publicação, mas na verdade não existem. E depois os famosos periódicos predatórios, aqueles que te mandam um e-mail dizendo que você é um pesquisador muito bom e que gostariam muito de um de seus artigos. Pode parecer estranho, mas os limites da definição de “diário predatório” são confusos. Muitas pessoas publicam nessas revistas, incluindo pesquisadores de instituições sérias de países com sistemas de pesquisa avançados.

E é tudo um pouco matizado. Como explicar, por exemplo, o aumento do número de trabalhos sorteados (recuar) em milhares de barris anuais, com 2023 a registar mais de dez mil? Claro: comparados com os cinco milhões de artigos científicos publicados todos os anos, são uma coisa pequena e, em todo o caso, são frequentemente erros acidentais (há também o caso do Prémio Nobel que viu 17 artigos retratados num ano). Mas acima de tudo: o facto de existir um mecanismo de reversão deve fazer pensar num sistema saudável. muito bom. Mas… mas ainda existem dez mil artigos falhos publicados todos os anos. Isso não te assusta?

Agora vamos tentar levantar a cabeça novamente: soluções. E assim chegamos ao famoso capítulo 15: basicamente dois pontos. Toda a investigação deve ser repensada para voltar à sua verdadeira prioridade, que é o interesse dos pacientes, e não os interesses económicos e políticos de outros intervenientes no sistema de saúde. Portanto, quanto mais financiamento público, mais autonomia para quem o utiliza. O sistema de avaliação da investigação deve então ser reconsiderado e o feroz mecanismo de investigação deve ser desmantelado Publicar ou publicar, para permitir que os pesquisadores se concentrem no que estão fazendo e não na ansiedade de publicá-lo. Nada disto é impossível: não se trata de um livro de sonhos, mas sim de um futuro possível, capaz de se tornar mais provável quanto mais estivermos dispostos a empenhar-nos na sua construção. O livro de Luca De Fiori é um excelente começo, mas é apenas um começo. Depois de lê-lo, fica claro que todos temos uma contribuição a dar.