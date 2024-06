França, alerta para o vírus influenza. Mbappé está na academia e Rabiot treina regularmente

lá França Ele escolheu a cidade de Paderborn como sede do Campeonato Europeu Alemão. A equipe do técnico Didier Deschamps ficou emocionada com o carinho da torcida e a Federação recebeu mais de 100 mil pedidos para comparecer ao treino de hoje. Apenas 4.000 sortudos participaram gratuitamente da sessão: entre eles estavam associações municipais, equipes juvenis de Paderborn e a comunidade francesa local.

Às 17h30, os jogadores e comissão técnica entraram em campo e todos esperavam para vê-los Kylian MbappéMas o atacante do Real Madrid apareceu apenas uma hora depois. De acordo com informações recebidas de RMC EsportesA nova contratação do Real Madrid ia malhar na academia; Posteriormente, entrou em campo de tênis e assistiu aos momentos finais da sessão dos companheiros e deu alguns autógrafos aos jovens jogadores locais.

A forma do ex-atacante do Paris Saint-Germain ainda será monitorada nos próximos dias, assim como sua forma Kingsley Coman, sofre de nasofaringite. Uma sensação comum para muitos jogadores, que acordaram esta manhã com resfriado, cólicas e dor de cabeça. Provavelmente é o vírus da gripe, mas mais se saberá nas próximas horas. Boas notícias, no entanto Adrian RabiotQue completou todos os exercícios com o resto do grupo.