Inteligência artificial, a importância da publicação e o papel da ciência

Num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, a inteligência artificial representa uma das fronteiras mais fascinantes e, ao mesmo tempo, controversas. Apesar do seu potencial revolucionário, a inteligência artificial ainda é um tema pouco conhecido do público em geral.

Nesta viagem, isso é Comunicação científica Somos chamados a desempenhar um papel pioneiro na educação da sociedade sobre o que a espera num futuro não muito distante. Entre riscos e oportunidadesbem como estimular o envolvimento informado e crítico sobre o tema, que é uma abordagem essencial para lidar com ele Desafios da era da inteligência artificial.

Inteligência artificial, o papel crítico da ciência

Existe certamente uma das organizações mais empenhadas em explorar o potencial da IA ​​e das questões científicas em geral Cidade da CiênciaCentro Científico Bagnoli Que, como explicou seu chefe Professor Ricardo VillariAborde o projeto “Próxima vida: onde a inteligência artificial nos leva” Com entusiasmo e consciência.

“Hoje – confirma Villari – A inteligência artificial representa uma oportunidade, mas também representa um risco. É certo que a IA, inerente a todas as tecnologias, também pode ter um impacto importante nos jovens e na sociedade, melhorando a qualidade de vida e apoiando a aprendizagem e a publicação científica.

“É claro – continua o presidente – que é necessário Use esta tecnologia de forma responsável e éticaAbrindo um canal estável e lucrativo entre cientistas, desenvolvedores de TI, cidadãos e formuladores de políticas. É um desafio importante que devemos ser bons em compreender e podemos ver a partir de agora A Cidade da Ciência está na vanguarda da difusão da cultura científica Para tornar a inteligência artificial acessível a todos.”

Projeto de relacionamento quantitativo.

Mantendo-se no tema das tecnologias futuras, a organização da Campânia apoia “ligação quântica”, um futuro projeto de informação quântica. “Esta – comenta Villari – é outra tecnologia que devo admitir que me chocou. Além da rapidez do cálculo, o método e as possibilidades de análise dos dados vão mudar, impactando não só na forma como a ciência é praticada, mas também. na vida cotidiana, incluindo arte, ciência, natureza, economia e sociedade.” Na Itália existem apenas dois computadores quânticos e um em Nápoles. “Em colaboração com o físico Paolo Silvestrini, estamos investigando o tema implementando uma abordagem interdisciplinar.”

Uma história de renascimento e resiliência

Após o incêndio que atingiu o museu em 2013, a Città della Scienza voltou a trabalhar mais forte do que antes, trazendo atividades educativas, laboratórios, exposições e muito mais para a área, que hoje está localizada em “físico”E o museu interativo do corpo humano, e em planetárioO segredo do grande sucesso científico e público.

O Presidente Villari comentou: “A ferida de incêndio ainda está aberta, mas graças ao trabalho dos nossos especialistas conseguimos nunca parar e trazer Todos os anos mais de 200 mil visitantesRenovar a oferta e propor atividades e iniciativas que acompanhem o progresso científico e tecnológico. Queremos ser uma referência para Bagnoli e além, Um importante exemplo de recuperação e valorização do territórioQue coopera com o bairro e lança iniciativas em coordenação com instituições e escolas.”

Verão na companhia da Città della Scienza

Mesmo no verão, Città della Scienza oferece uma programação especial de eventos para toda a família: De 1º de agosto a domingo, 15 de setembro de 2023 (Exceto às segundas-feiras e na semana de 12 a 19 de agosto) A estrutura estará aberta ao público das 10h00 às 16h00, como gostam de repetir “A ciência nunca sai de férias”.

Como todos os anos, de 17 de junho a 26 de julho, Acampamentos de verão para crianças de 5 a 11 anoscom oficinas interativas, jogos de ação, jogos educativos e visitas guiadas para aprender enquanto se diverte e faz novos amigos.

Para crianças (5 a 11 anos) Città della Scienza mostra nos dias 28 de junho e 26 de julho “Noite no museu”É uma experiência emocionante que permitirá às crianças conhecer o museu à noite através de oficinas, caças noturnas ao tesouro e dormir em saco de dormir. Sob a cúpula estrelada do planetário.

Na noite de 20 de julho. “Encontro na Via Láctea” Em vez disso, permitirá que entusiastas da astronomia e outros visitem o planetário e vivam uma experiência imersiva que consiste em música, momentos partilhados e, Em colaboração com Passione AstronomiaObservar o céu estrelado usando telescópios.

Nomeações para o futuro da escola, da ciência e da região

Programas para a próxima temporada. De 18 a 20 de outubro, 38ª edição do “o futuro distante”O Festival de Ciência, cujo tema este ano será “Ciência Compartilhada”. Proposto em colaboração com a Região, com as sete universidades da Campânia, com o CNR e com outros importantes centros de investigação, este evento é apresentado não só em Nápoles, na Città della Scienza, mas também num formato itinerante, tocando as províncias de Salerno (8 de novembro) e Benevento (22 de novembro), Caserta (29 de novembro) e Avellino (6 de dezembro), para estimular o debate através de conferências e eventos sobre o tema da consciência e consciência moral nos quais participarão figuras proeminentes do panorama científico. .

De 13 a 15 de novembro, Città della Scienza será palco da 23ª edição da Feira Città della Scienza. “3 dias de aula”uma conferência nacional organizada em colaboração com a Região da Campânia e a Direção Escolar que permite discutir e colocar questões sobre novidades relacionadas com o mundo do ensino e métodos de ensino de disciplinas científicas.

Um ponto de referência para a cooperação regional e internacional

Città della Scienza também desempenha um papel importante nas relações internacionais, cooperando desde 2007 com a região e com o MUR para aproximar a Itália da China como nunca antes.

Neste cenário 26-27-28 de novembro Entre Nápoles, Veneza e Roma, décima terceira edição do Semana Itália e China: Uma oportunidade importante para fortalecer ainda mais a nossa parceria e identificar novas áreas de cooperação com potencial para atrair investidores para empresas emergentes e distintas na região da Campânia.

É uma grande oportunidade de cooperação, onde a ciência desempenha um papel diplomático crucial, que, como revelou o Presidente Villare “nos últimos anos, tem atraído a atenção de delegações de Moçambique e do Qatar que pretendem exportar este ‘modelo’ que posiciona a ciência como um ideal e ideal.” Uma ponte estratégica entre a Itália e estes países.”

concluir, Città della Scienza trabalha ao lado de empresas locais há anos. obrigado pelo Centro de Inovação Empresarial (BIC) E paraIncubadoras comerciaisNa verdade, apoia o desenvolvimento de startups e empresas na Campânia e do ecossistema de empreendedorismo nacional. Em parceria com a Universidade Federico II de Nápoles, a incubadora acolhe atualmente 47 empresas, incluindo 35 start-ups inovadoras, estimulando o seu crescimento, proporcionando espaços e estruturas e facilitando encontros com potenciais investidores e atores nacionais e internacionais. Em cooperação com o Centro Internacional do Bahrein, foi estabelecida uma importante rede que inclui universidades e centros de investigação.

Para mais informações sobre as atividades e iniciativas propostas pela Città della Scienza di Bagnoli, você pode visitar o site www.cittadellascienza.it.