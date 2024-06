O popular suplemento nutricional pode reduzir a agressividade em 30% em adultos e crianças

Pesquisadores norte-americanos descobriram que suplementos nutricionais populares já associados a funções protetoras podem reduzir significativamente a agressividade, tanto reativa quanto proativa. A sua eficácia foi demonstrada em adultos e crianças, homens e mulheres.

Um Estádio Com base na análise de dados Milhares de pacientes Decidi que o município Suplemento dietético Ele é capaz disso Reduza a agressão De quase uma pessoa 30 por centoIndependentemente da idade e sexo. Esses são os famosos ômega-3, Ácidos graxos poliinsaturados essenciais Que deve ser fornecido através da nutrição. Não é por acaso que está envolvido no correto funcionamento de múltiplos processos fisiológicos (especialmente cerebrais), e muitos estudos o associaram à prevenção de diversas doenças. DoençasComo oInfarto do miocárdio,eu’Apoplexia o ‘Hipertensão (Embora um estudo recente tenha encontrado uma ligação com um risco aumentado de doenças cardiovasculares em pessoas saudáveis.) O ômega 3 é encontrado principalmente em Peixe E nele óleomas também em Nozes, Crustáceos e alguns Sementes (Assim Karité). Muitas vezes é recomendado tomá-lo Suplementos Para fins preventivos e terapêuticos em pessoas em situação de risco; Sabemos agora que eles também podem ser valiosos para abordá-los Comportamento agressivo.

Os pesquisadores americanos Adrian Wren e Leah Broderick, respectivamente, do Departamento de Criminologia e do Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia. Os cientistas chegaram às suas conclusões depois de realizar um Análise dimensional Em aproximadamente trinta ensaios clínicos randomizados realizados entre 1996 e 2024, com um período médio de acompanhamento de quatro meses. No total, eles estavam quase envolvidos 4.000 pessoasTanto homens como mulheres estão divididos em faixas etárias entre a infância e a velhice. Os pesquisadores compararam a ingestão de ômega-3 com o comportamento agressivo e descobriram que os suplementos de ácidos graxos estavam positivamente associados à diminuição da agressividade.

Como é amplamente conhecido na literatura científica, o comportamento agressivo e a violência estão ligados cérebrocuja função é modificada por Dieta. lá Desnutrição Ou de qualquer maneira uma dieta ruim e desequilibrado pode levar a Mudanca de humor E também na agressão. A deficiência de certos nutrientes, como o já mencionado ômega-3 ou de certas proteínas, por exemplo, pode estimular o metabolismo.ignição Reduzindo a síntese Neurotransmissores Associado ao bem-estar, é exatamente por isso que o professor Ren, neurocriminologista, estuda há algum tempo a relação entre ácidos graxos poliinsaturados e agressividade. O novo estudo parece confirmar que os suplementos de ômega-3 podem ser valiosos para aliviar o comportamento agressivo. “Acredito que é hora de implementar suplementos de ômega-3 para reduzir a agressão, seja na comunidade, na clínica ou no sistema de justiça criminal.” O professor Ren disse em um comunicado à imprensa. “O ómega-3 não é a solução mágica que resolverá completamente o problema da violência na sociedade. Mas será que pode ajudar? Com ​​base nestas descobertas, acreditamos firmemente que é possível e devemos começar a agir com base nos novos conhecimentos que temos. .”

A dieta tradicional japonesa pode retardar o declínio cognitivo: especialmente para mulheres

O mecanismo de ação específico é desconhecido, mas segundo especialistas, tem a ver com a redução da inflamação e da função cerebral. Curiosamente, o ômega-3 tem sido associado à redução de duas formas de agressão reação E a Proativo. O primeiro é aquele com o qual se responde a um evento específico, como um comentário indesejável ou talvez um comportamento errático ao dirigir, e o segundo está associado ao planejamento de gestos violentos e anti-sociais (abordar alguém e atacá-lo – verbalmente). ou pior ainda – com a intenção de fazê-lo).

Como demonstrado, tem sido observada uma diminuição da agressividade tanto em crianças como em adultos, pelo que os suplementos de ómega-3, caso os benefícios se confirmem, poderão tornar-se um suporte para tratamentos já existentes, como tratamentos psicológicos e/ou farmacológicos baseados em Risperidona. O professor Wren disse: “No mínimo, os pais que procuram um tratamento para seus filhos agressivos devem saber que, além de qualquer outro tratamento que seu filho esteja recebendo, até mesmo uma ou duas porções extras de peixe por semana podem ajudar”. Relembramos que a toma de quaisquer suplementos nutricionais ou alterações nos padrões alimentares deve ser sempre acordada com os profissionais de saúde. Detalhes da pesquisa”Suplementos de ômega-3 reduzem o comportamento agressivo: uma revisão meta-analítica de ensaios clínicos randomizadosFoi publicado na revista científica especializada Aggression and Violent Behavior.