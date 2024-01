Anao Asomed: “Em serviço há até 72 anos? Base pessoal para apenas 1.000 médicos”

O sindicato Anaao Assomed condena a possibilidade, prevista na alteração ao Decreto Milleproroghe, de manter em funções os diretores médicos e de saúde até 72 anos.

“Podemos renomeá-la como ‘Mil Jornada’, para esclarecer o escopo da modificação, que é a ‘Mil Jornada’. Édito de Milbrorog, que ainda mantém altas tensões no mundo médico. Na verdade, pela enésima vez no Parlamento, esta moção tornou-se acalorada Manter gestores médicos e de cuidados de saúde em serviço até aos 72 anosApesar da forte oposição que caracterizou o debate no ano passado.” por exemplo Pierino di SilverioSecretário Nacional da União eu estou surpreso.

“Há mais de uma dúvida – continua De Silverio – de que esta regra é pessoal, útil apenas para o benefício de alguns amigos, e para a preservação do regime de poder por pelo menos mais dois anos, especialmente a universidade, pela qual temos lutado durante anos, uma guerra até contra o Tempo, em suma, talvez acreditando que pode ser travada ou gerida à vontade.

Não foi apenas a questão política que levou Annao Asomed a manter as barricadas elevadas. “A verdade é que esta cláusula, de natureza claramente lobista, é um insulto para toda a classe e é inútil em relação ao seu objetivo declarado”, salienta De Silverio.

Com base na CAT 2021 (Conta Anual do Estado), existem 1.253 gestores médicos e de saúde que podem permanecer no serviço após os 68 anos. Destes, o número de gestores de estruturas complexas é de 340 gestores, ou 27,1%, e os gestores de estruturas simples são 245 gestores, ou 19,6%. A primeira constatação é que os médicos com mais de 68 anos representam apenas 1,16% de todos os médicos do SNS.

Esses números – como observa Anaw Asomed – nos fazem compreender a dimensão do problema, visto que o público potencial interessado é composto por 1.253 colegas, dos quais 585 ocupam funções gerenciais com estruturas complexas ou simples. É claro que os professores universitários, que provavelmente estão mais preocupados com as regras puramente hospitalares, também acabam no caldeirão.

Então, quem realmente precisa dessa regra? Por que continuamos a insistir em apresentar a alteração, ocultando-a como útil e indispensável para resolver o problema da escassez de pessoal de saúde? Será que 1.253 médicos e gestores de cuidados de saúde, incluindo 585 gestores de instalações, poderão trabalhar nos turnos noturnos e nos fins de semana? Ou será que o trabalho adicional é necessário para compensar a falta de funcionários? Ou representa a solução para a situação em que se encontra o Partido Socialista? Todas estas são perguntas retóricas, explica Anao Asomed.

“Então – pergunta De Silverio – por que não declaramos publicamente que esta regra serve um pequeno número de indivíduos que parecem ser sobreviventes para manter um sistema de pressão para o recrutamento vitalício para os poucos cargos de topo no nosso sistema de carreira do NHS? Um sistema que exclui 19 médicos de 20 em termos de satisfação profissional.”

Mais uma vez, o Secretário da Anaw, Asomed, afirmou: “Por um lado, a lei orçamental obriga os gestores de serviços médicos e de saúde a permanecerem no trabalho até aos 70 anos de idade, a menos que queiram ser expostos a sanções económicas significativas. Por outro lado, há é uma tentativa de prolongar o período de reclusão, que é voluntário.” “Certamente, mesmo 72 anos para um grupo seleto, estão isentos dos aspectos mais estressantes de trabalhar em um hospital. profissionais e a profissão, como repetidamente declararam o Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde.”

Não se trata apenas de números, trata-se também da saúde dos profissionais. Isto é afirmado não só por uma associação como Anaao Assomed, mas também pela Consulta Interassociativa Italiana de Prevenção (CIIP), que inclui 13 associações que representam cerca de 10 mil profissionais de prevenção pertencentes a diferentes sectores (SNS, universidade, investigação, empresas privadas ) e que destaca os fatores de risco associados ao trabalho na área da saúde com mais de 67 anos.

Ele repete uma declaração que resume o significado do protesto de Anaw Asomed: “A solução mais lógica é restaurar a força de trabalho aos níveis certos, tais como garantir uma distribuição justa das cargas de trabalho e organizar os turnos de uma forma ergonomicamente ordenada. Mas, como acontece frequentemente, o as soluções mais lógicas são também as mais difíceis de implementar.” praticamente”.

“Já surgem muitas dúvidas – continua De Silverio – sobre a relação custo-benefício positiva de optar por trabalhar até esta idade avançada, para um setor que envolve diversas questões regulatórias, de segurança e de proteção à saúde. Mesmo considerando que a escolha é voluntária e voluntária não dissipa as dúvidas e os problemas acima descritos, porque o trabalhador opta muitas vezes por considerações económicas e negligencia as repercussões na saúde física e mental, que nem sempre consegue avaliar plenamente.

O secretário da Anaw, Asomed, acrescenta: “Acreditamos firmemente que para salvar o SNS precisamos de colaborar, deixando de lado o personalismo e as necessidades sectoriais para pensar apenas no interesse da saúde pública. Se querem realmente dar aos seus colegas que já trabalharam arduamente no ao sistema de saúde a possibilidade de permanecerem… Servindo até aos 72 anos, oferece-lhes o papel de professores das novas gerações, deixando de lado as qualificações adquiridas. Deixem-nos ficar, mas para serem pais verdadeiramente nobres dos mais maravilhosos e profissão mais exigente do mundo, ou seja, treinadores que ajudam os jovens a crescer, compreender e adaptar-se a um sistema de cuidados cada vez mais complexo e duro. “Há uma necessidade real de trabalhar em equipa.”

“Se não for esse o caso, continuaremos a rejeitar e a erguer barricadas, e não estaremos sozinhos, contra qualquer tentativa de proteger privilégios, centros de poder e sistemas de pressão”, conclui o secretário da Anaw, Asomed. “Estar mais uma vez ao lado dos pacientes e dos gestores médicos e de saúde”.

