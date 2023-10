Haroush: “A ciência é a salvação, por isso vamos nos curar no futuro.”

A investigação científica é a única garantia de saúde. Mas como ele nos curará amanhã? A resposta veio, do palco do Salute Festival 2023, de Serge Harochefísico francês, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 2012 (juntamente com o americano David Wineland) para descobrir métodos experimentais que permitissem a medição e manipulação de sistemas quânticos individuais. Resposta detalhada aos comentários feitos pelo gerente República Maurício Molinari. A começar pela investigação básica, que, segundo o Prémio Nobel, “os políticos não parecem apreciar plenamente”.

“É claro que mesmo para aplicar as ferramentas que mudam as nossas vidas, precisamos de ciência básica – disse Harush -. Não haverá ciência aplicada sem ciência básica. Isto é um problema porque os políticos não dão a devida atenção a este aspecto”.

Motivando a ciência básica

Não são apenas os recursos que importam, mas a curiosidade é a força motriz para olhar para o futuro da ciência aplicada à saúde. “A ciência é movida pela curiosidade, vem das descobertas porque não se pode atrair jovens sem esta condição básica – explicou Haroush – então não há só o aspecto monetário e financeiro. Porque sem a ciência básica não teríamos aplicações como lasers, computadores , GPS.”

Falando sobre estudos e aplicações relacionadas à luz, nos quais a pesquisa e a instrumentação desempenham um papel fundamental, o professor expôs o que pensa sobre a relação inusitada entre física e medicina. “Isso vale para a luz, mas também, por exemplo, para a ressonância magnética, que revolucionou o conhecimento médico – explicou o cientista -. Graças a eles podemos implantar eletrodos no cérebro humano. A luz que penetra ilumina o cérebro e ativa as moléculas que o fazem funcionar. “Isso é derivado especificamente de estudos científicos básicos.”

Desconfiança geral

Mas há um problema. Se o progresso científico e tecnológico desempenha um papel essencial no progresso social, e também na melhoria da saúde, é a opinião pública que cria atritos e muitas vezes se revela em dúvida. Muitos não confiam na ciência.

Como podemos reverter esta abordagem?” “É um verdadeiro paradoxo”, respondeu Haroche. “Agora que a ciência nos levou a descobertas fundamentais, como vacinas pandémicas, e desenvolveu soluções para mitigar as alterações climáticas, está a surgir um sentimento de desconfiança.” “As pessoas já não se sentem protegidas, e talvez isso também seja “resultado da globalização. Também pode depender da difusão da Internet, que cria notícias falsas e favorece esta abordagem”. Ele continuou: “Isso é difícil para o mundo entender. Estou muito preocupado com esta tendência porque está tendo o efeito oposto. Temos muitos desafios e somente a ciência pode nos ajudar a enfrentá-los.”

Eduque-se em ciências

Como você conserta isso? Pela difusão da cultura científica, mas sobretudo pela educação. Para Haroche não há dúvidas: “Qual o papel da mídia na divulgação de informações sobre o mundo da ciência? Para provocar um debate que permita uma melhor compreensão? Os médicos têm um papel, mas antes disso o problema é esse”, ele enfatizou, “educação e educação”. Devemos ter um sistema melhor nas escolas. As crianças devem compreender como a ciência pode levar ao progresso, aprofundar a relação entre teoria e prática e tentar compreender o que acontece quando os modelos são construídos e se são preditivos.”

Quando fala de educação, o Prémio Nobel refere-se a “escolas primárias, escolas secundárias e universidade”. Especificou: “Vejo um declínio na educação científica também porque não é possível encontrar professores, uma vez que muitas vezes não são bem remunerados. Deveriam ser remunerados de forma mais adequada”.

Diálogo entre ciência, tecnologia e grandes potências

O filme também falou sobre a importância do diálogo entre ciência e tecnologia Oppenheimer Quanto ao papel que desempenham no confronto com as grandes potências. Este filme nos lembra das consequências de vincular política e ciência. Diante disso, até que ponto Haroche está preocupado com a perda de independência dos cientistas? Ele explicou no palco do Festival Salute que “a ciência pode ser usada de forma positiva ou negativa”. Oppenheimer Ele diz claramente que quando seus colegas desenvolveram a bomba atômica, o objetivo era implementar o projeto o mais rápido possível, mas depois a situação ficou fora de controle.

“No entanto, ciência significa aquisição de conhecimento e isso não pode ser evitado – continuou o ganhador do Nobel -. É impossível não aprofundar algumas questões. Um exemplo é a inteligência artificial, que ninguém pode parar, mas deve parar.” “Será regulamentado com regras mais rigorosas para que as aplicações e consequências não sejam negativas.”

Investimentos e competição entre os Estados Unidos e a Europa

Haroche também expressou então sua opinião sobre eventuais diferenças entre os Estados Unidos e a Europa no campo dos investimentos destinados à pesquisa básica. Disse: “Certamente no que diz respeito aos investimentos, por exemplo com o recente Prémio Nobel, a Europa tem condições de competir – disse -. É verdade que há países que investem mais, como a China, mas também é verdade que não faça isso.” “Temos uma civilização livre, por isso os cientistas não podem ter julgamentos morais como nós. Em essência, ainda podemos competir.”

Então, é possível conseguir uma melhor cooperação entre cientistas? “É necessário melhorar o aspecto da investigação e a sua aplicação”, afirmou o especialista. “Isso também deve acontecer entre países diferentes, com experiências e culturas diferentes. É importante que o conhecimento seja transferido para a prática prática. Os Estados Unidos da América estão à frente da Europa e penso, por exemplo, no nascimento de startups.”

Física quântica e medicina

As previsões de Haroche também impactam a física quântica e os estudos da medicina. “O que espero neste campo? Não sou especialista em aplicar a física à medicina – explicou -. Os dispositivos quânticos também podem desenvolver métodos de medição muito precisos. Como os dispositivos laser, que agora têm pulsos muito próximos e precisos, que” trouxe um dos prêmios Nobel que foi Just give it. Desta forma podemos explicar processos fisiológicos que poderiam ter aplicações na área médica.” “Em particular, para a biologia quântica, o tema é controverso, porque estes fenómenos ocorrem frequentemente a temperaturas muito baixas, por isso é difícil provar um efeito sobre Nível celular. Mas as moléculas certamente não podem ser compreendidas sem a física quântica.”

Estudos sobre luz

Voltando aos estudos relacionados com a luz, o Prémio Nobel explicou o significado e as possibilidades que podem surgir destas descobertas. “A luz é importante para obter informações sobre o mundo exterior – disse ele -. Olhamos para nós mesmos e é exatamente isso que a luz nos permite fazer. A maior parte da informação é transmitida através dela: estou falando de lasers e fibras ópticas, “coisas que acontecem na rede e nos permitem comunicar em tempo real.” Real. Porém, são aplicações frágeis que devem ser protegidas de ataques externos. Toda a comunicação no nosso mundo tecnológico e não tecnológico depende da troca entre luz e matéria.”

“Há muito tempo existia o culto à luz, antes de haver ciência, antes do culto ao sol, porque se entendia que tudo derivava disso”, continuou. “Portanto, podemos dizer que a luz é o melhor ferramenta que usamos para nos comunicarmos com mundos diferentes, é uma ferramenta.” Uma conexão global, e também as usamos em aplicações biológicas e na medicina (usando lasers para tratar os olhos).

Digo aos jovens: a ciência é uma grande aventura.”

Haroche é ganhador do Prêmio Nobel e muitos estão estudando seus livros e descobertas. Mas o que você sabe que os outros não sabem? “Uma pergunta difícil”, comentou. “Quando eu era jovem, um dos meus professores me disse que os jovens cientistas se sentem sobrecarregados com todo o conhecimento que precisam adquirir. Eu lhes digo: vocês não precisam aprender tudo, mas um coisa e muito bem.” Esse é o sentido da pesquisa: foco. Num tema, um pequeno passo. A ciência é uma aventura maravilhosa. “Quando você faz ciência você se sente parte de uma grande aventura.” “Para mim, ciência é isso, e acho que todos os meus colegas a veem dessa forma”, concluiu. “Como cientista, tenho a honra de valorizar grandes artistas e o que eles fizeram.”