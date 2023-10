Se você quer perder peso, é preciso eliminar esses alimentos da dieta a partir das 17h: não é só pão e macarrão

Se você está em uma jornada para perder peso, após um determinado período é melhor evitar certos alimentos. Eles engordam depois das 17h.

Perder peso é um desafio para muitas pessoas. Não é fácil se livrar dos quilos acumulados nas férias de verão, devido ao consumo frequente de lanches, petiscos, bebidas alcoólicas e jantares em restaurantes e lanchonetes. Depois de todo o esforço que você fez para passar na prova do maiô, você percebe que seu jeans não cabe em você, talvez por achar que ainda está se alimentando de forma equilibrada.

Existem muitos clichês por trás da nutrição e das boas práticas de perda de peso dos quais ouvimos falar com frequência. Nada de carboidratos, alimentos de baixa caloria, frituras ou doces. Se é verdade que os doces e o fast food são os arquiinimigos da dieta, então alguns dos alimentos que são frequentemente consumidos durante a dieta são os alimentos errados. Não, não estamos falando apenas do excesso de carboidratos. Muitas vezes é muito comum consumi-los durante os lanches.

Como perder peso: Aqui estão os alimentos que você não deve comer depois das 17h

Emagrecer também é Uma questao de tempo. De manhã o seu metabolismo é mais rápido e permite-lhe consumir alimentos que contenham mais calorias ou hidratos de carbono. O segredo é não exagerar Além das necessidades energéticas, relacionado à nossa idade e condição física. Após as 17h metabolismo Torna-se mais lento Por isso temos que estar atentos ao que comemos quando comemos e quando jantamos.

Uma das causas do ganho de peso é, sem dúvida, o fast food, que consiste em batatas fritas, salsichas, salgadinhos de pacote e refrigerantes, mas a lista pode continuar. também Aperitivos são os arquiinimigos da dieta É melhor ficar longe disso. Se estamos iniciando uma dieta voltada para perder peso, é uma boa ideia focar em uma porção de frutas ou vegetais. Isso ajudará seu estômago a encher e digerir mais rápido Poucas calorias durante um lanche.

Da mesma forma, o jantar também deve ser leve. melhorar Evite refeições ricas em carboidratos Concentre-o apenas no café da manhã ou no almoço. Um bom jantar consiste em um acompanhamento Legumes, carne magra ou peixe. No entanto, se estamos tentando perder peso, a regra dos números continua sendo a regra Contate um nutricionistaque preparará um plano alimentar personalizado.

Nem todas as pessoas são adequadas para uma dieta geral, pois isso é importante Avalie o ponto de partida E características pessoais, antes de iniciar a jornada para perder peso.