Nanopartículas magnéticas, um diálogo entre arte e ciência na Galeria Transizioni do Palazzo Reale

No âmbito da exposição Transitions. Negócios – Trabalho – Sociedade, até 25 de abril de 2023, Fundação Ansaldo e Instituto Italiano de Tecnologia – Iit, alimentado por Museus Nacionais de Gênovamostram a confluência de nanopartículas magnéticas entre Michelangelo, eu achoartista e autor da obra homogênea apresentada, H Teresa PelegrinoCoordenador da linha de pesquisa de Nanomateriais para aplicações biomédicas do Iit.

Um Diálogo Entre Arte e Ciência testemunha uma relação de longa data e sinérgica entre dois mundos que geralmente são considerados separados, quando não opostos.

O confronto será na sexta-feira, 31 de março, às 17h30, em um salão de festas Palácio Real, Via Balbi 10, Génova, a que se seguirá uma visita à exposição. Obrigatório reservar em [email protected]

“Há muito tempo me interesso pela pesquisa científica, da qual tiro inspiração para o meu trabalho”, disse o artista contemporâneo Benso. Essa investigação, que me impressionou, é esteticamente órfã, mantida inteiramente fora das dimensões microscópicas invisíveis. Senti então a necessidade de imaginar novas fronteiras criativas, inspiradas na construção de uma estética biológica e científica que tornasse visíveis as coisas infinitamente pequenas. Isso me levou a pesquisar fenômenos complexos, como séries fractais e circuitos hereditários, e imaginar realizá-los na primeira pessoa, bem como graças a simulações eletrônicas. A matemática e a biologia entraram assim na minha bagagem de trabalho, tornando-se pontos de partida para o desenvolvimento de esculturas e estruturas tridimensionais, que têm o papel de dispositivo visual que alude a esse mundo, e nem sempre a transmissão literal, ao final a busca por indústrias de materiais para construí-los.

“As nanopartículas magnéticas estão sendo muito estudadas no campo clínico, por exemplo, na entrega de medicamentos a tumores e no tratamento de massas cancerígenas por meio de um novo tratamento chamado hipertermia magnética – explica o pesquisador Iit Pellegrino -. Este tratamento consiste em aumentar a temperatura da massa tumoral para “queimar” as células cancerígenas. A vantagem de usar essas partículas é a precisão com que podem ser aplicadas, minimizando os efeitos colaterais no paciente e aumentando a eficácia do tratamento anticancerígeno.”

A exposição pode ser visitada gratuitamente no Teatro del Falcone no Palazzo Reale de Gênova até 25 de abril. Todas as sextas-feiras, às 17h30, é possível fazer uma visita guiada gratuita com um dos curadores mediante reserva.

que de nanopartículas magnéticas É uma classe de nanopartículas que podem ser manipuladas por meio do uso de campos magnéticos. Graças a esta propriedade, eles foram e ainda são objeto de pesquisa por suas propriedades potencialmente exploráveis ​​em vários campos: da medicina ao armazenamento de dados digitais à remediação ambiental.

dentro Laboratórios IIT, o pesquisador Pellegrino desenvolve nanopartículas magnéticas que podem ser usadas para fins clínicos. Essas nanopartículas são de particular interesse no campo da oncologia, pois podem ser exploradas para tornar a terapêutica mais precisa e, assim, aumentar a eficácia das terapias anticancerígenas.

No caminho da Galeria Transizioni, por outro lado, há Síntese de grandes nanopartículas magnéticas, feito especialmente para a exposição idealizada por Michelangelo Pinso. O artista veneziano, através da investigação científica, distingue-se por criar esculturas com vida própria, compostas por materiais sintéticos, interagindo com o meio envolvente.

Nanopartículas magnéticas descrevem um sistema Nanopartículas de ferro suspensas no espaço atemporalEles são manipulados por campos magnéticos. A estrutura de trabalho é movida por transdutores que transmitem vibrações de superfície de metal induzidas por radiofrequência que podem ser moduladas pela amplitude do campo magnético externo. O objetivo é moldar a matéria graças à criatividade e à intuição características do Man Fabre.

A instalação representa um lugar sem lugar, onde o espectador se encontra diante de uma realidade em escala, infinitamente grande, que representa algo muito pequeno: nanopartículas em movimento. É impressionante, de facto, comparar o trabalho com as fotografias que a investigadora Teresa Pellegrino tirou ao microscópio.

Os materiais utilizados na construção da obra foram escolhidos a favor das linhas de produção da Ansaldo, como o aço, principal matéria-prima de muitos produtos produzidos pelo histórico grupo industrial. Sensores e tradutores representam a importante parte tecnológica da pesquisa mais avançada e futurista que sempre caracterizou a estratégia do Grupo. A voz quer representar o processo evolutivo da estranha história desta empresa. A instalação ocupa duas salas distintas, representando a continuidade das transformações e a inevitabilidade da mudança, tema principal do percurso expositivo.