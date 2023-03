casa » Notícias » recompensas » Atividade física recompensadora: o que é e como funciona?

O que é a nova recompensa de atividade física modificada e como ela funciona? Conforme indicado pela Receita Federal, o bônus é riquíssimo e permite dedução de 100% das despesas. Trata-se das despesas realizadas durante o ano de 2022. Vejamos no artigo a seguir o que são e como funcionam.

O governo introduziu um crédito fiscal quase 100%relacionado Despesas incorridas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022 Fazer exercícios físicos caso Condições crônicas ou deficiências. Uma ajuda muito importante e que com certeza terei a oportunidade de ajudar muitas pessoas que estão em dificuldade. Mas vamos ver juntos como funciona.

Recompensa de atividade física modificada: quanto vale?

Antes de tudo, vamos ver quanto vale e quanto agradecimento será gasto Atividade física condicionada recompensadora. Obrigado ao árbitro N. 94779 Especifica-se que o bônus terá uma taxa de desconto igual a 97,5838%. No entanto, infelizmente, não há mais tempo para enviar inscrições, pois elas são expira em 15 de março.

Bônus Afa: Quais despesas cobre?

Vamos ver quais despesas estão incluídas entre as franquias com um bônus Afa. Conforme explicado pela Receita Federal, o exercício físico está sendo considerado prescrito para casos específicosComo condições crônicas ou deficiências físicas. Exercícios em grupo também incluídos.

Bônus Afa: Como funciona?

Agora vamos ver em detalhes Como funciona o bônus Afa? Quais são os benefícios para os beneficiários? Após a submissão do pedido, é deixado um recibo para os beneficiários, que confirmará se foram ou não bem-sucedidos no prazo de 5 dias. o As despesas são dedutíveis Calculado pela AdE: Se for menor, então o percentual de desconto será de 100%.

Quando é a submissão?

A partir de quando é possível solicitar um bônus Afa? Infelizmente, as inscrições estão abertas há apenas um mês: de 15 de fevereiro a 15 de março e, portanto, o prêmio não pode mais ser solicitado, pelo menos para este ano. Espera-se que o governo reconfirme no próximo ano.