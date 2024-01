“Encontros com a Ciência 2024: Homem, Meio Ambiente e Universo”

Conferências sobre saúde, meio ambiente e universo na Biblioteca Valisiana.

A Câmara Municipal de Piombino e a Biblioteca Cívica Valesiana apresentam a nova edição dos “Encontros com a Ciência”, um ciclo de conferências dedicadas a temas científicos. Já na sua terceira edição, e dado o interesse gerado pelos acontecimentos dos anos anteriores, a biblioteca tem uma nova data para encontros com académicos e especialistas em diversas disciplinas científicas. O título do curso “Homem, Meio Ambiente e Universo” resume os principais temas abordados, da saúde à ecologia, natureza, física e cosmologia.

Também nesta ocasião, o município beneficiou da cooperação de associações locais preocupadas com a protecção ambiental e divulgação de informação científica.

A primeira conferência será realizada na sexta-feira, 19 de janeiro, às 17h30. “Princípios Básicos de Nutrição Correta”, editado pelo Dr. Luigi Franchini, Chefe da Unidade de Educação e Promoção da Saúde, Divisão de Prevenção, Autoridade Local de Saúde do Noroeste da Toscana, Região Sul. A segunda consulta também será dedicada ao tema Saúde e Prevenção, com o Dr. Carmine De Moro, Diretor da Unidade de Medicina Desportiva, que falará sobre “Atividade Física e Saúde” na sexta-feira, 26 de janeiro.

A literatura científica internacional reconhece inequivocamente a importância e o peso dos “estilos de vida corretos” na prevenção primária das principais doenças crónico-degenerativas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos e muitos tumores. A alimentação correta, o combate ao sedentarismo, a abstinência do tabagismo e o consumo moderado de álcool representam os quatro pilares nos quais deve ser feito investimento ao nível da população em geral para reduzir o surgimento das principais causas de mortalidade e morbilidade em Itália.

As duas intervenções agendadas para os dias 19 e 26 de janeiro enquadram-se nesta perspetiva, pois os “princípios básicos da alimentação correta” e os “benefícios da atividade física” serão abordados de forma simples e interativa pelos especialistas, respetivamente.

Os demais encontros serão realizados de acordo com o seguinte calendário: sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, às 17h30 “Posidonia Oceânica e a defesa de nossas costas”, organizado por Roberto Bedini, Diretor do IBEM – Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente de Piombino; Sexta-feira, 9 de fevereiro, 17h30, “Ailanto, Árvore do Céu ou do Inferno?”, com Giacomo Lorenzini, Departamento de Ciências Agrárias, Alimentares e Agroambientais, Universidade de Pisa, Sexta-feira, 23 de fevereiro, 17h30, “O Segredo do Céu” . “O Núcleo – O Mundo no Coração da Matéria”, editado por Giorgio Chinici, físico e engenheiro eletrônico; Sexta-feira, 1º de março, 17h30, “Os raios gama e o universo violento”, com o palestrante Giovanni Morlino, INAF – Instituto Nacional de Astrofísica – Observatório Astrofísico de Arcetri.

Todas as reuniões serão realizadas na Biblioteca Cívica Valisiana, na Via Emanuele Appiani, n. 32.

Para informações e reservas, entre em contato com a biblioteca nos seguintes números:

o telefone. 0565 226110, [email protected]

Relacionado