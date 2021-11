Dieta do tipo sanguíneo: funciona ou não? Resposta da ciência

A dieta do tipo sanguíneo, proposta pela primeira vez há 25 anos, exige que cada pessoa escolha o que comer com base em seu tipo de sangue: 0, A, B ou AB. No entanto, nenhum estudo científico comprovou os benefícios dessa dieta. A ideia de uma dieta baseada no tipo de sangue de uma pessoa nasceu em 1996 com a publicação do livro “Eat Right 4 Your Type” do médico naturopata americano Peter D’Adamo. O livro foi um best-seller com mais de 7 milhões de cópias vendidas em todo o mundo; Foi traduzido para muitas línguas e também chegou à Itália.

a origem

A base da dieta é o aparecimento de diferentes grupos sanguíneos na história evolutiva humana em diferentes épocas. Por exemplo, D’Adamo se refere ao grupo 0 como o mais antigo e comum de todos os carnívoros, o grupo A chegou mais tarde com a agricultura, o grupo B se espalhou para grupos de fazendeiros nômades que teriam consumido muito leite e laticínios, enquanto o grupo AB é uma combinação de outros. Assim, diferentes grupos sanguíneos serão responsáveis ​​pela capacidade diferente de cada um de nós em digerir alimentos diferentes, portanto, devemos comer com esse fator em mente para obter mais benefícios dos alimentos e viver de maneira saudável.

Não há evidências científicas

No entanto, do ponto de vista científico, não há evidências de sua eficácia. Em uma revisão sistemática da literatura publicada em 2013 no American Journal of Clinical Nutrition, os autores concluíram que “não há evidência factual para apoiar os supostos benefícios à saúde de uma dieta de tipo sanguíneo”. Um estudo de 2014 publicado na Plos One entre quase 1.500 pessoas descobriu que a maneira como cada pessoa reage às quatro dietas projetadas para elas não tem nada a ver com seu tipo de sangue. Outro estudo de 2018 publicado no Journal of Nutrition chegou às mesmas conclusões.