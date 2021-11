Parece pouco razoável, mas dores nos músculos e ossos podem indicar um excesso desta vitamina

Existem alguns sintomas especiais que são difíceis de compreender. Eles podem mascarar problemas mais ou menos graves, mas podem ser difíceis de diagnosticar.

O importante a fazer é procurar atendimento médico ao sentir esses sintomas. Assim, ele poderá descrever as análises que precisam ser feitas para entender nossa situação.

Hoje estamos falando de um sintoma que pode ser muito comum e que pode ter uma causa muito específica. Na verdade, parece pouco razoável, mas dores nos músculos e nos ossos podem indicar um excesso dessa vitamina.

Aumento de vitamina

de acordo comInstituto Superior de SaúdeA vitamina A pode ser a causa da dor. A vitamina A, também conhecida como retinol, é um nutriente vital para nossa saúde. De acordo com a ISS, isso ajudará a proteger a visão e permitirá que os tecidos do corpo se desenvolvam adequadamente. Também contribuirá para um sistema imunológico saudável e reprodução.

Em geral, a vitamina A pode ser obtida de fontes animais ou vegetais. Queijos, ovos e peixes gordurosos, por exemplo, são boas fontes de origem animal. Por outro lado, espinafre, brócolis, cenoura e abóbora fornecem beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A.

De acordo com a ISS, seria mais fácil para o nosso organismo absorver essa vitamina por meio de fontes animais.

A deficiência de vitamina A pode ter muitos efeitos negativos, até mesmo perigosos. Pode se apresentar com vários sintomas relacionados à visão. Na verdade, pode ser mais difícil enxergar bem à noite. Isso pode levar ao aumento da secura da córnea e, nos piores casos, pode levar à cegueira.

Outros sintomas de deficiência de vitamina A podem incluir alterações na pele, problemas respiratórios da mucosa e até infertilidade.

Porém, também é possível sofrer com o excesso de vitamina A nesses casos, os especialistas afirmam que podem ocorrer náuseas e vômitos, além da visão embaçada.

Outros sintomas incluem falta de apetite, anemia e dores nos músculos e ossos, especialmente nas articulações. Portanto, esse sintoma comum pode ser causado precisamente pelo excesso de vitamina A.

Obviamente, nestes casos, é sempre necessário consultar o seu médico e não tentar diagnosticar sozinho os distúrbios.

Porém, o retinol não é a única vitamina que pode causar alguns sintomas em caso de excesso. Na verdade, por exemplo,O aumento da sede e da dor abdominal pode ser devido ao excesso desta vitamina essencial.