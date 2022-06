Se é raro, você tem que correr para se proteger

As vitaminas são muito importantes para a nossa saúde. Se eles são raros, você tem que correr para se proteger, é para isso que eles servem.

o vitaminas São importantes nutrientes essenciais à nossa saúde, e são responsáveis ​​por uma série de funções essenciais para o bom funcionamento do organismo.

Este micronutriente pode ser encontrado na maioria dos alimentos Que comemos mas em caso de deficiência vitamínica recomenda-se dirigir-se aos suplementos vitamínicos.

Existem diferentes tipos, cada um com uma função específica, mas todos são igualmente importantes para o nosso organismo. Então vamos ver quais são os diferentes tipos de vitaminas e como elas podem ser benéficas para o nosso bem-estar.

Benefícios da vitamina

Entre os mais importantes Carreiras Das vitaminas descobrimos que preventivoE a plástico E a metabolismo. A função de proteção nos permite melhorar nossos trabalhos sistema imunológicoenquanto o metabolismo regula tudo Ciclos metabólicos do nosso corpo.

A função plástica consiste emAção antioxidante São essas vitaminas que permitem que os tecidos regenerem cabelos, olhos e pele.

As vitaminas são especialmente importantes para nós couroDevido à sua ação como antioxidante. As suas propriedades permitem dar luz à pele, mas sobretudo regenerar os tecidos, retardando o envelhecimento das células e, consequentemente, o aparecimento das odiadas rugas.

Entre os mais importantes estão a vitamina B3, vitamina C e vitamina E Vitamina B3 É o que nos garante uma pele sempre brilhante. Encontramos em frango, atum, salmão e amendoim em grandes quantidades.

Além disso, também tem a capacidade de remover bactérias e reduzir inflamações, como acne ou infecções bacterianas.

lá Vitamina CComo todos sabemos, é muito benéfico para fortalecer o sistema imunológico, mas também é responsável pela sinterização do colágeno. o colágeno É uma proteína capaz de nos dar uma aparência mais jovem e firme, graças à sua capacidade de hidratar a pele por dentro.

Por fim, temos um arquivo Vitamina E Ele permite que você dê uma grande mão aos efeitos do envelhecimento como rugas ou manchas na pele, mas também é excelente para neutralizar os danos causados ​​​​pela poluição. Encontramo-lo principalmente em nozes e azeitonas.