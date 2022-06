“De jardim em jardim”, “Arte é ciência”, mercado aberto ao público

1. Aberto – Mercado Público – Antiguidades | reciclagem | artesanato | arte | cultura. O original que ainda não foi transformado em lixo é reaproveitado e o que já é reciclado. Apoiamos a reutilização, incentivamos a reciclagem… ajudamos o meio ambiente e apoiamos a cultura.

2. Um domingo de generosidade entre música e magia – um domingo de generosidade para famílias e muito mais. Haverá uma grande banda fazendo boa música, jogos de malabarismo, contos de fadas para crianças, contadores de histórias para todos, excursões, degustações para crianças e adultos e muito mais.

3. Introdução ao Marranzano World FEST – Diálogos Íntimos” por Stockhausen & Mortazavi – Domingo 19 de Junho Introdução ao Marranzano World FEST. Diálogo entre Oriente e Ocidente, entre contemporâneo e tradição, entre o encantamento dos sons e o encantamento dos lugares.

4. Palazzo “Asmundo di Gisira” e vista dos telhados de Catania ao pôr do sol – Sicília Gaia organiza uma visita dedicada a um dos lugares mais exclusivos do centro da cidade, “Asmundo di Gisira”, onde a arte, as lendas sicilianas e antigas se fundem. Está localizado dentro do edifício monolítico que foi construído após o dramático terremoto em Val di Noto que devastou Catânia em 1693.

5. ‘Give a Lymphoma a Boost’ – Após um hiato de dois anos do desafio ‘Give a Kick to Lymphoma’, o desafio de futebol está de volta, agora em sua sétima edição, promovido pela Lillet (Liga Italiana Contra o Câncer) de Catania e a delegação de Belpaso, que contrasta com os ‘lutadores’ e “Sanitari”, ou representantes de pacientes sicilianos, ex-oncologistas e médicos dos Hospitais de Catania. A partida está marcada para sábado, 18 de junho, a partir das 17h00, no estádio “La Meridiana Biscayne” na Via Ugo la Malva, Catania.

6. “Infiorata del Corpus Domini” em Castiglione di Sicilia – Pelo segundo ano consecutivo, jovens voluntários da Diocese de Castiglione di Sicilia, sob a direção do pároco Dom Orazio Greco, criaram a III Infiorata de “Corpus” Os heróis são Flores Etna e Vale As duas Alcântaras serão colocadas em desenhos inusitados em um tapete de 30 metros dentro da Basílica da Madonna della Catina.

7. Secret Catania and the Time Machine – Um itinerário inusitado que irá apresentá-lo ao coração de Catania, como você nunca fez antes. Caminharemos pelo centro histórico da cidade, entraremos em vielas, praças e sítios arqueológicos secretos.

8. Visita “Metamorfoses” e visita guiada à “Galeria San Perello”. Dentro de casa e em nenhum outro lugar – Na sexta-feira, 17 de junho, as trilhas urbanas do Trame di Quartiere estão de volta. Com uma pequena novidade: o roteiro da TRASFORMAZIONI terminará excepcionalmente bem com uma visita à Feira SAN BERILLO. Por dentro e por fora, foi criado com o apoio da ANCE Catania e apresentado em nossa sede no Palazzo De Gaetani.

9. Espetáculo “Opera dei pupi” – a mais recente conquista de Orlando de Ronceval – passando do período. Paladinos na França realizam outras façanhas. Rinaldo abre mão de suas armas e da corte parisiense para se dedicar à meditação e à penitência. Iniciou uma antiga guerra entre o império de Carlos Magno e a Espanha moura dos irmãos Marsílio, Bologante e Valcerone, que, forçados a um armistício, exigiram a rendição de muitas perdas. Mas quando a embaixada espanhola chega, Jano elabora um novo plano para trair o rei dos francos e dos paladinos.

10. “Do Jardim ao Jardim” – Visita Guiada ao Jardim Botânico – Sexta-feira, 17 de junho, 17h15, No Jardim Botânico de Catania será possível fazer uma visita guiada por Gianpietro Giusso del Galdo (Professor de Botânica Sistemática da Universidade de Catania), no âmbito do evento “From Garden to Garden”, organizado pelo Etna Garden Club e Verde Siderale, agendado de 17 a 26 de junho.

11. “Arte é Ciência” no Mosteiro Beneditino – Relações entre ciência, cultura e sociedade no domínio da identificação, preservação e promoção do património cultural. Um tema cada vez mais temático estará no centro, sexta-feira 17 e sábado 18 de junho no mosteiro beneditino, dos trabalhos da oitava edição da revista “Arte é Ciência” promovida pela Associação Italiana de Arqueologia e pela Universidade de Catania.

12. Jantar irlandês e o filme de Belfast – sábado, 18 de junho Um restaurante vegano e vegetariano espera por você na Adua Arena para um rico jantar irlandês inspirado no filme de Kenneth Branagh, Belfast.

13. Viagem no Etna: Do pôr do sol às estrelas – No início do verão, os guias Hermes retornam à Sicília para sugerir cruzeiros noturnos no Etna. Esta caminhada começará no final da tarde e, com a última luz do dia, nos levará ao vale inferior do Valle del Bove para apreciar as vistas vulcânicas do Monte Fontana ao pôr do sol.

14. Exposição “Três Artistas em um Centro” na Catania Art Gallery – “Três Artistas em um Centro”, o novo projeto de exposição da Catania Art Gallery contendo obras de três artistas sicilianos, de Catania – Elsa Emi, Lucia Ragusa, Dina Viglianisi. A exposição será inaugurada em 4 de junho de 2022 continuamente de 11 a 20, aberta até 27 de junho.

15. Exposição “Rediscovering Kouros” no Castelo de Orsino – A família Kouros encontra-se novamente no Museu Cívico de Castello Orsino em Catania até 2 de outubro, após a exposição no Museu Paolo Orsi em Siracusa e, posteriormente, no Museu de Arte das Cíclades em Atenas. A iniciativa está sendo promovida pelo Distrito da Sicília – Departamento de Patrimônio Cultural e Identidade Siciliana, pelo Município de Catania – Departamento de Patrimônio e Atividades Culturais, pela Fundação Sicília, em cooperação com a Associação de Pedra Siciliana – Lapis, Design Regional e Centro de Restauração. Organização Organização Civita Sicilia.