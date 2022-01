ciência para crianças

É um evento de gestão a não perder. Os rendimentos da ciência são entregues a partir de 5 de fevereiro às três bibliotecas de mídia da cidade. Alguns eventos importantes dedicados à cultura científica de todas as gerações serão organizados sobre o tema das artes e das ciências.

No sábado, 5 e quarta-feira, 19 de fevereiro, serão realizados workshops nas mediatecas de François Rabelais e Robert Doisneau – destinados a crianças a partir de 6 anos – dedicados a Leonardo da Vinci, artes e ciências em geral e ilusões de ótica. “O objetivo é que as crianças se divirtam enquanto aprendem ciências”identifica Valerie Mossos, responsável pela mediação na Rede de Bibliotecas Multimédia.

No sábado, 12 de fevereiro, o artista Philip UG conduzirá um workshop pop-up (mapa 3D) na Biblioteca de Mídia Robert Duesnow. Vamos aprender a criar um cartão pop up inspirado nas pinturas do artista Victor Vasarely diz o artista.

Finalmente, para crianças a partir dos 14 anos e adultos, o documentário “Rêver le futur; Moda para o Futuro” na François Rabelais Mediateca no sábado, 12 de fevereiro, às 16h Esta série transporta o espectador para o horizonte de 2050, ao encontro dos sonhadores que já estão a construir o futuro, em todo o planeta. exibição com a Society for Science and Television.

Informações e reservas pelo telefone 01 40 85 66 47; 01 40 85 60 37 ou 01 40 85 60 68.