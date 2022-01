“Há muitas vantagens não registradas, elas não apagam ou não dizem isso”

Eles limpam em casa, eles saem positivo a Doença do coronavírus Eles não relatam isso às autoridades, ou sabem que estão infectados, mas não fazem nenhum teste. mundo de vírus Massimo Galli A última noite do palco remunerações Ray Tree alertou para um problema Prós não cadastrados, o que pode alterar as estatísticas oficiais e dificultar a resposta à epidemia.

Mais Informações

Segundo o médico, ex-diretor do departamento de doenças infecciosas do Hospital Sacco, em Milão, não podemos ter certeza de que isso seja A altura da quarta onda porque há”Um grande número de pessoas infectadas Mas a unção não fez isso, ou o fez em total privacidade e não foi anunciada”. O professor acrescentou: “Eu ouço casos desse tipo em barris todos os dias… as pessoas que nos contactam e à pergunta: Você está registrado como uma infecção em andamento? Eles dizem que não”. Galley insistiu que deve-se ter em mente que os dados disponíveis, com base nos quais as previsões da curva pandêmica são processadas, não tenho 100% de certeza: “Os números que estamos considerando vêm de muitos tampões, mas não são números sobre os quais podemos estar completamente confiantes.”

Massimo Galli, virologista Covid positivo: ‘Eu tive Omicron, eu era uma merda’

Omicron é menos perigoso que Delta, mas não baixe a guarda

Em seu discurso televisionado, o virologista disse Colocando em espera Também em enfraquecer varante Omicron “o fim 400 mortes Vimos ontem, acho que não são todos de delta. Provavelmente Omicron O especialista disse que sua patogenicidade é menor que a do outro, mas isso não significa que ele não seja, caso contrário não veríamos todos esses mortos”.

Um embate sobre o pai entre o professor e Augusta Montaroli (Irmãos da Itália)

Na mesma transmissão eles Aumente os toques entre o professor e Augusta MontaroliE vício irmãos ItáliaSobre o tema Covid e escola. jali Ele reiterou que se opunha à opção de reabrir a escola no auge da onda: “Aqui não se trata de ser um pai campeão, mas aqui cerca de 15 dias no auge da pandemia. dois anos atrás Você não entende o que está acontecendoMontaroli respondeu imediatamente: “Devemos equilibrar o direito à educação com o direito à saúde. Devemos lutar por um equilíbrio de 360 ​​graus”.