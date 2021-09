No Mediterrâneo fica o maior museu a céu aberto – Ciência e Tecnologia

O Departamento de Estudos Europeus, Jean Monnet, graças aos estudos do arqueólogo subaquático Sebastiano Tosa, disponibilizados pela Autoridade de Supervisão dos Mares e com o contributo científico de Oing Cultures, criou a aplicação Underwater Treasures para dispositivos móveis, smartphones e tablets que realmente funcionam Enhanced, ela descreve, em um simples olhar e com técnicas avançadas de multimídia, os valores, conteúdos e histórias que fazem do Mediterrâneo o maior museu a céu aberto do planeta. A coleção de conteúdos começa nos tempos pré-históricos, indo além dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e chegando até os dias atuais. A aplicação, graças à contribuição operacional do Escritório Regional de Escolas da Sicília, será distribuída em todas as escolas secundárias da região. O Departamento de Estudos Europeus Jean Monnet, em conjunto com a Autoridade de Supervisão do Mar da Sicília e o Gabinete Escolar Regional da Sicília, pretende, no âmbito das suas atividades institucionais, de facto, promover a aproximação de alunos do ensino secundário italianos para a cultura. Herança mediterrânea, começando pela ilha submersa da Sicília, que desempenha um papel particularmente importante.

O desenvolvimento do aplicativo foi confiado à Dra. Daniele Licata sob a orientação científica do Diretor da Universidade de Pesquisa, Prof. um trabalho. Marcello Conigliaro, e se beneficia de contribuições culturais do mais alto nível, entre outras do arqueólogo Mounir Bouchenaki, e atualmente é o Diretor do Centro Regional Árabe para o Patrimônio Mundial em Manama, Bahrein. Bochenaki serviu como Diretor-Geral do ICCROM de 2006 a 2011, Diretor-Geral Adjunto para a Cultura da UNESCO (2000-2006), Diretor do Centro do Patrimônio Mundial de 1998 a 2000 e Diretor da Divisão de Patrimônio Cultural da UNESCO (1990-2000) . Em janeiro de 2012, ele foi nomeado Conselheiro Especial do Diretor-Geral da UNESCO e Conselheiro Especial do Diretor-Geral do ICCROM.

O aplicativo se beneficia das contribuições do professor. Antonio Lampes, Diretor do Departamento Italiano de Cultura, Meio Ambiente e Energia da Província Autônoma de Bolzano – Tirol do Sul e ex-Diretor Geral do Ministério do Patrimônio Cultural da Itália; Dr .. Valeria Livini, superintendente do mar na Sicília; Almirante Roberto Isidori, Chefe do Distrito Naval de Palermo e Comandante do Porto de Palermo; Escrito pelo Professor Salvatore Messina, Presidente da Universidade Jean Monnet de Estudos Europeus.

A inscrição será apresentada como parte do Simpósio Internacional de Turismo e Patrimônio Cultural a ser realizado em Palermo de 2 a 3 de outubro no Albergo delle Povery.

De 4 a 6 de outubroOs participantes irão se mover Favinana Onde, na fábrica Florio e nas águas de Favignana, Marettimo e Levanzo, será realizada uma demonstração das atividades do Mestre “Patrimônio do Patrimônio” dedicado às atividades de arqueologia subaquática realizadas em parceria com a Autoridade Fiscalizadora do Forças Armadas do Mar. O Simpósio Internacional de Turismo e Património Cultural visa criar uma rede de universidades europeias e mediterrânicas que colaborem nos temas da internacionalização do conhecimento, do património cultural partilhado como principal atractivo do destino e da utilização sustentável do conjunto territorial. , no que se refere à constituição de uma Escola de Excelência em Turismo e Hotelaria que recupere as características imateriais da cultura local.

A cerimônia de abertura contará com a presença de representantes de governos, universidades e sociedade civil da Tunísia, Marrocos, Espanha, França, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Albânia, Grécia, San Marino, Malta, Índia e Itália.