O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso. A maioria das atividades do nosso corpo depende disso. É por isso que é importante conhecer alguns dos segredos do nosso cérebro para aproveitá-los ao máximo. Especificamente, pode ajudar a aprimorar as capacidades de nossos cérebros. Neste artigo, vamos revelar o básico para saber que pode impulsionar o cérebro, mas não é conhecido por muitos.

Quem não gostaria de ser mais criativo e inteligente? Muitos acreditam que é impossível mudar o QI, mas as habilidades do cérebro podem ser aprimoradas.

Para este fim, uma alimentação adequada também é de grande ajuda. Por exemplo, esta comida 5 aliados muito importantes do cérebro que fortalecem a memória, a criatividade e lutam contra o colesterol. Mas o cérebro não tem apenas aliados. É isso O arquiinimigo do cérebro que prefere a demência, especialmente nesses três momentos.

O principal é saber que pode melhorar o cérebro, mas não é conhecido por muitos

Uma das crenças mais difundidas na sociedade é que a maioria de nós usa apenas 10% das capacidades do nosso cérebro. Já aqueles que apresentam inteligência acima da média e são bem-sucedidos na vida conseguem usar uma porcentagem maior. Essa crença é um falso mito. Pesquisas baseadas em varreduras cerebrais mostraram que nós, de fato, aproveitamos ao máximo as capacidades de nosso cérebro quase que inteiramente. E não apenas quando estamos acordados, mas também quando dormimos.

Mas, se fizermos uso total de nossas mentes, será possível aprimorar suas capacidades? Isso pode ser feito pelo exercício da curiosidade. A curiosidade é um poderoso estimulante para o cérebro. Dedicar-se a tudo que é novo gera novos caminhos neurais e novas sinapses são criadas. Nesse sentido, a pesquisa da Universidade de Stanford sobre como a aprendizagem desenvolve as habilidades do cérebro é intrigante.

Isso é incrível estúdio Mostre como estudar e aprender coisas novas pode melhorar o desempenho cognitivo. Essa é a ideia da Dra. Carol Dweck, que está convencida de que a capacidade de aprender não é fixa, mas pode mudar. De acordo com Dweck, aqueles que tendem a aprender e aprender não desistem quando fracassam. Quando uma pessoa inteligente encontra o fracasso, ela procura outras maneiras de transformá-lo em sucesso. Essa situação cria um circuito virtuoso à medida que libera novos pontos nervosos no cérebro. Em suma, para a Dra. Carol Dweck, não desistir dos desafios e buscar novas formas de superar obstáculos aumenta nossas habilidades cognitivas. Bem como nosso respeito próprio.

