Priya: “Não se desligue da TV? Rai deve promover a cultura da ciência”

opinião? “Há um momento nos anos 40. Al Rai deve enfrentar os desafios que virão. A digitalização é um desafio democrático.” Entrevista com Francesca Pria, membro do Conselho de Al Rai e chefe do Fundo Nacional de Inovação

Ursula von der Leyen a escolheu como sua consultora para questões do New Deal Verde, mas ela também foi Ex-consultor na Espanha, em Barcelona, ​​hoje é membro do Conselho de Administração da Rai e Presidente do Fundo Nacional de Inovação. Entrevistado por Valerio Valentini no Festival de Inovação de Folhas, Francesco Pria Ele fala sobre Europa, desafios tecnológicos e inovação. A Itália tem uma grande responsabilidade. Temos de mostrar que seremos capazes de gastar atempadamente e na direcção da política económica europeia. Seremos notados em toda a Europa. A próxima geração na UE pode se tornar estrutural. ”

Aqui estão os próximos passos para chegar lá de acordo com Bria: “Precisamos trabalhar na conectividade. Preenchendo as lacunas internas. Estamos jogando muito na digitalização do PA.” Um corredor também sobre o futuro de Roma, a cidade querida por Brea. O que falta para Roma se tornar um smart Cidade europeia? Opinião de Bria: “PNRR é a primavera para o investimento em comutação verde e digital. As cidades serão grandes heróis. ” Mas isto não é o suficiente. Ele repete: “A Itália deve propor seu próprio modelo. Temos aldeias e distritos para repensar por meio do digital. Pense em serviços básicos.” Mas ainda uma passagem em Roma: “O que é necessário? Lute contra as mudanças climáticas, eletrifique a mobilidade. Remova os carros da cidade velha. Aumente as ciclovias. Repense a coleta de lixo. Edifícios eficientes. Mude para o uso de energias renováveis.”

Mas em Rai, Priya antecipa os seguintes desafios para o anúncio de Carlo Fortes: A opinião deve inovar. Os novos líderes têm um mandato forte do governo. A missão é clara. A maior empresa deve estar à altura do desafio digital. O serviço público deve ser dinâmico.A opinião deve garantir a independência e a informação pluralista. Rai deve recompensar o mérito. Atende a produção nacional e cria algoritmos éticos para o serviço público. A última pergunta é sobre não ter vaxes fora da TV? Priya respondeu: “É melhor promover a cultura da ciência.”