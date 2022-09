“O verdadeiro amor nunca é velho demais”: gosto e ciência no Festival da Massa

GRAGNANO (Na) – O verdadeiro amor nunca cozinha é o logotipo estampado nas camisas das brigadas de chefs do #PastaPoint da Via Roma, que, em suas estações especiais, deram um sabor inesquecível à edição 2022 do Pasta Festival. E assim como ontem sugerido por Pacheri, Mavaldin e Topetti com feijão e mexilhões, nirano e polvo não são cozidos demais (desde que sejam IGP), a farra de milhares de clientes alcançou as quatro estações de degustação para poder experimentar pratos da segunda rodada de preparação dos chefs convidados do evento.

O Gragnano Pasta Festival de ontem, numa noite de recorde de afluência e variedade de espectáculos, serviu iguarias não só para o paladar mas também para os olhos, alma e conhecimento. Os habitantes de Gragnano mantêm sua cidade durante todo o ano – declara o prefeito Aniello D’Auria enquanto é acariciado com sua esposa pelo romântico e gigante homem de luz na Piazza Amendola – este evento apenas enfatizou o extraordinário potencial desta cidade e sua grande beleza . À tarde, quando o MuPaG . [Museo della Pasta di Gragnano] Torna-se um salão cultural para discutir a dieta mediterrânea, longevidade e metavir, depois as portas culturais, as portas artísticas e as ruas que se transformam à noite em um teatro ao ar livre.

“A massa – diz Carmen Coppola, diretora de medicina interna do hospital da cidade – contém propriedades que também podem combater o diabetes”. “Não devemos prestar atenção ao prolongamento do envelhecimento – diz a Dra. Evelina Falci, a conhecida face do Ray 1 – e que a dieta mediterrânea trabalha para esse objetivo.” A produção de alimentos não pode ser separada de climas favoráveis ​​e as mudanças que estamos experimentando nos últimos anos também estão mudando as culturas. Na segunda oficina O professor Renato Briganti alerta a apresentadora do programa Verônica Maia: “Algo tem que ser feito, a Itália está se tornando produtora de manga, mamão e abacate com temperaturas crescentes”. Journey to the Future, por outro lado, foi sugerido pelos palestrantes do encontro no Metaverse, que até avatares comem macarrão. “O Metaverse – dizem os especialistas Lucio Lamberti, Francesco Proia e Pietro Bonada – abrirá novas oportunidades para empresas e consumidores aumentarem os lucros, gastarem com mais sabedoria, economizarem tempo e oferecerem experiências de compras e consultoria quase semelhantes às físicas.”

No entanto, não haverá experiência virtual que possa evocar sentimentos e surpresas em cada espetáculo organizado entre Roma, Via Tommaso Sorrentino, Via Pascual Nastro e Piazza Opry. Até esta noite Gragnano será de fato a cidade habitada por artistas e este festival mostrou que quando há boa organização, recursos e habilidades entrelaçados, até projetos loucos e ambiciosos podem ser realizados. Enquanto os acrobatas voam e dançam em um fio que os mantém pendurados A poucos metros da torre sineira da Igreja de Corpus Domini, na entrada há uma representação teatral da Comédia de Nápoles. Por outro lado, o espetáculo, criado em um pequeno espaço, para um pianista e dançarino acompanhar turistas para ver pinturas e instalações onde o herói absoluto é a massa.

Um morador da Via Castellammare diz: “Uma festa não era o que precisava – mas o que esta cidade merecia. Devemos dar a conhecer nossa terra aos nossos filhos e incutir neles um sentimento de pertencimento assim como este evento é bem sucedido.”

Uma experiência visual e emocional de grande impacto que surpreende a cada passo que é difícil acreditar que naquelas portas, nessas janelas e nessas varandas, que se tornaram pequenos teatros, as pessoas vivem e olham todos os dias.

Este festival, que também recebe todos os dias chefs de destaque que apresentam demonstrações de culinária magistral na estrutura de tração “Pasta hub” na Piazza Aldo Moro, Realmente para todos porque quebra todas as barreiras, não apenas as arquitetônicas. Acima de tudo, os cérebros são enterrados sob sêmola e água e golpeados com força com alfinetes. A massa é uma linguagem universal para todos, não apenas porque é boa, mas porque é inclusiva. Enquanto Olga, a sobrinha de Fusilara de 34 anos, gira uma armadilha feita à mão no arame, Julio e vários de seus amigos gostam de amassar borboletas e penas. Não são confeiteiros improvisados, pois oferecem cursos durante todo o ano, mas a noite é especial porque sua deficiência soma-se aos já numerosos valores deste evento.