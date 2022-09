Somaglia, 54, morreu no Nilo Ocidental depois de ser picado por um mosquito

Familiares: “Não existe tratamento específico, é importante fazer prevenção.” No distrito de Lodi, mais seis casos foram relatados

Uma mulher da Somaglia morreu aos 54 anos devido a uma picada de mosquito. Ela foi hospitalizada com uma forma de intervenção neurológica aguda do Nilo Ocidental que ela não fez e faleceu no último domingo.

O marido e os filhos concordam em contar sua história para que a doença transmitida pela picada do mosquito seja alertada. Na região de Lodi, de acordo com dados publicados nos últimos dias pelo jornal “O Cidadão” e divulgados pelo Boletim do Instituto Superior de Saúde, a incidência da doença, bastante leve, já subiu para 6, mas a atualização é lenta . . Na Lombardia, desde junho, foram relatadas 4 mortes. Os sintomas podem ser inexistentes, leves ou mais graves, resultando em formas neurológicas extensas e, em alguns casos, morte.

Na Somaglia não é o primeiro caso do Nilo Ocidental.

“Contra esta doença – um dos dois filhos da mulher é enforcado – não há cura.” A prevenção é essencial e passa pelos procedimentos do poder público e do cidadão comum para conter a disseminação de insetos.

