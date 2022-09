O que significa se você tem uma barriga inchada, mas dura

Não é incomum ter uma barriga inchada, que pode não ser sensível, mas é definitivamente difícil: quando isso acontece e o que significa

Você tem barriga lisa É o sonho de muitos homens e mulheres, e a meta certa de quem o segue dieta e faz Atividade física. Muitas vezes, no entanto, você sofre de barriga inchada. Isso geralmente acontece com aqueles que, comendo muito mal, inevitavelmente se tornam obesos ou envelhecem. paredes músculos abdominais.

No entanto, não é raro, mesmo quem sofre com isso muitas vezes sofre com isso estilo de vida saudável Contudo. Além de causar desconforto a nível estético, também leva a desconfortos psicológicos e físicos que afetam a vida cotidiana. Portanto, ter a barriga inchada pode significar muitas coisas, principalmente quando o toque é mesmo severo.

Porque você tem uma barriga inchada e dura

Você tem barriga inchada Nem flexívelque significa simplesmente acumulação Gordomas assim severosignifica que um arquivo paredes músculos abdominais esticada devido a Gás dentroIntestino. Muitas vezes, nesses casos, eles se acusam Dor nas costasE a tenesmoE a cólicas músculos abdominais E a aborrecimento mental. Também está de acordo com arrotarE a inchaço E a meteoro.

Leia também: Síndrome de Lázaro, pessoas que “retornam” dos mortos: quando isso acontece

quando você fala ConstipaçãoE a DiarréiaE a o sangue dentro ela fezE a incontinência intestinal ou Perdido A partir de PesoVocê deve ir ao médico imediatamente, pois pode estar escondido atrás de uma doença de alguma importância. Em geral, porém, causa flatulência está contratando muito alimentos lixo E a pobre entrada no corpo de Água E a fibras. Por outro lado, quem leva um estilo de vida saudável pode se encontrar nessa situação por comer demais ar Ou se você comer muito rápido.

Leia também: Os cegos podem ver isso

até a fermentação vegetais Ou outros alimentos ricos em fibras podem levar à flatulência. A presença de gás no intestino também aumenta devido à síndrome do intestino irritávelpor causa de intolerânciaComidaE a Rebote gastroesofágico ou mesmo em circunstâncias Estresse. O conselho, para quem já está seguindo uma dieta correta e possivelmente se exercitando, é integrar diariamente probióticos O que ajuda a manter vegetariano entérico.