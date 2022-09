Veja como melhorar a circulação sanguínea em apenas alguns passos

Para melhorar a circulação sanguínea, pode ser útil seguir algumas das dicas simples listadas no artigo. A circulação é o processo pelo qual o sangue é bombeado através do corpo para trazer oxigênio e nutrientes para as células. É uma função vital e quando funciona corretamente nos sentimos satisfeitos.

Mas quando a circulação sanguínea é insuficiente, podemos nos sentir lentos, doloridos e até tontos. Existem muitos fatores que podem contribuir para a má circulação, incluindo tabagismo, obesidade e estilo de vida sedentário. Mas também há algumas coisas que podem ser feitas para melhorar a circulação sanguínea e restaurar o equilíbrio psicofísico adequado.

Coma uma dieta saudável e faça exercícios para melhorar a circulação sanguínea

A alimentação inadequada é uma das principais causas da má circulação sanguínea. Então, se queremos melhorar o fluxo sanguíneo, vamos mudar nossa dieta imediatamente. Preferimos alimentos frescos e integrais e evitamos ao máximo alimentos industrializados e embalados. Regulamos a ingestão de vitaminas e minerais, em particular vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E e ácidos graxos essenciais.

Alguns alimentos que promovem a circulação sanguínea são gengibre, açafrão, ginkgo biloba, pimenta caiena, coentro, alho, beterraba, aipo, brócolis, maçã, cenoura e romã. A atividade física regular é outra ótima maneira de melhorar a circulação sanguínea. Promove o fluxo sanguíneo saudável, melhora a saúde do coração e ajuda a perder peso se estiver acima do peso.

O exercício também ajuda a reduzir o estresse, que é outro fator importante na má circulação. Os melhores exercícios para melhorar a circulação sanguínea são as atividades aeróbicas, como caminhar, correr, nadar, andar de bicicleta e fazer caminhadas.

dicas de saúde

Manter o corpo hidratado é uma das melhores maneiras de melhorar a circulação sanguínea. Todos os dias devemos beber pelo menos 2 litros de água e, se praticarmos atividade física, aumentamos a dose. Isso ajudará a melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir as chances de formação de coágulos sanguíneos perigosos nas veias.

Se a circulação nas pernas for ruim, os pés, tornozelos e panturrilhas podem inchar. Isso pode dificultar a caminhada, por isso tentamos massagear a área regularmente para melhorar a circulação e reduzir o inchaço. Também podemos fazer isso todos os dias antes de ir para a cama ou enquanto assistimos TV à noite. Com água morna e pressão moderada, massageamos os pés e as pernas para cima e para baixo e em movimentos circulares.

Ao tentar melhorar a circulação sanguínea, é importante usar roupas largas e confortáveis. Roupas apertadas podem restringir a circulação sanguínea, especialmente na parte inferior do corpo. Use calças largas e confortáveis ​​e evite meias e sapatos apertados que não apertem os dedos dos pés ou os calcanhares.

Uma das melhores maneiras de promover uma boa circulação sanguínea é tomar um banho quente. O calor da água pode aumentar o fluxo sanguíneo, e a adição de sal Epsom ajuda a reduzir o inchaço e melhorar a pressão arterial. Ficamos na bacia por pelo menos 20 minutos e adicionamos algumas gotas de óleo essencial.