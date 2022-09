Exame de sangue para detectar os primeiros sinais de um tumor – Corriere.it

A partir de Vera Martinela

Pesquisadores norte-americanos apresentaram um estudo de um novo teste capaz de identificar um “sinal” inicial em pessoas saudáveis, as chamadas alterações em um perfil de metilação comum em mais de 50 tipos diferentes de tumores.

A grande esperança é ter sucesso nisso Encontrando um tumor apenas com um amostra de sangue. Quando a doença ainda está em seus estágios iniciais e não apresenta outros sintomas. Quando os tratamentos oportunos e minimamente invasivos podem levar à recuperação permanente, mais e mais pessoas. Para aproximar essa esperança, muitos cientistas estão trabalhando todos os dias, como comprova o progresso demonstrado por um estudo apresentado na conferência anual da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO) em Paris: um grupo de cientistas americanos já desenvolveu um teste capaz de Identifica com precisão mais de 50 tipos de câncer e identifica o tecido (ou seja, o órgão) no qual o câncer se originaE a Antes que a doença dê sinais clínicos de sua presença.

biópsia líquida O desenvolvimento de exames de sangue que detectam tumores antes que eles apareçam ou apareçam com os testes disponíveis hoje É objeto de estudo em centenas de pesquisas ao redor do mundotambém financiado por Bill Gates e Jeff Bezos – explica Antonio RussoProfessor de Oncologia da Universidade de Palermo e membro do Conselho de Administração da Sociedade Italiana de Oncologia Médica (Aiom) -. Um exame que utiliza o sangue como substituto do tecido tumoral antes mesmo do câncer ser diagnosticado pode ser identificado como um verdadeiro exemplo de biópsia líquida em pacientes aparentemente saudáveis. E a A biópsia líquida é um método promissor Já é usado para monitorar a progressão da doença e adaptar o tratamento, mas no momento não é suficiente para chegar a um diagnóstico."

O novo estudo Em que consiste este novo estudo e a que conclusões chegou? “Resultados do estudo PATHFINDER, que analisou DNA circulante livre em amostras de sangue de 6.621 pessoas, com mais de 50 anos, que não haviam sido diagnosticadas com câncer – responde Russo, que também é presidente do College of Medical Oncology University (COMU) – . O teste provou que foi capaz de determinar “sinal cancerígeno(As chamadas alterações no perfil de metilação, comum em mais de 50 tipos diferentes de tumores) em 1,4% dos participantes, e entre aqueles com resultados positivos, o diagnóstico de tumores foi posteriormente confirmado em cerca de 40% dos casos. Entre 6.290 pessoas Intactos, 99,1% já receberam resposta negativa no teste. O estudo demonstra pela primeira vez como o diagnóstico precoce de tumores com esta análise é possível e seguro, tanto técnica quanto clinicamente.” Esses resultados somam Outras investigações já foram feitas no exame de sangue Capaz de analisar a metilação de fragmentos de DNA em circulação livre. O estudo apresentado por oncologistas americanos na conferência Esmo 2022 em Paris é um novo passo importante porque o teste que está sendo testado mostrou boa precisão na detecção de câncer em quem o teve e alta especificidade em pessoas saudáveis. Os falsos positivos, que exigem investigações longas e caras, foram poucos”.

Qual é o teste hoje e no futuro O teste em estudo ainda não está disponível (na Itália ou em outros lugares), mas pode ser acessado por meio de ensaios clínicos. Muitas empresas anunciam exames de sangue que detectam tumores com antecedência e o princípio por trás dos testes (há alguns anos à venda na Internet e em alguns centros de diagnóstico) é que O risco de câncer já pode estar escrito em nosso DNA Alguns anos antes do diagnóstico e que estes exames permitem detectá-lo, através de uma amostra de sangue, precocemente. Mas, por enquanto, é uma área de pesquisa interessante e promissora que ainda não foi apoiada por evidências científicas conclusivas. "É preciso distinguir entre realidade e esperança O que podemos fazer hoje e o que está sendo testado atualmente, Ou use este teste como meio de diagnóstico precoce para "encontrar" tumores em estágios iniciais – conclui o especialista -. Ainda há um longo caminho a percorrer, mesmo que esses achados representem um importante passo inicial no diagnóstico precoce e minimamente invasivo do câncer. Apesar do bom desempenho do teste, os próprios autores do estudo ressaltam a importância de programas de triagem já verificados (como, por exemplo, mamografia para câncer de mama e detecção de sangue oculto nas fezes para colorretal), mantendo a implementação do teste no diagnóstico precoce de tumores sem qualquer opção de rastreamento". podemos obter um instrumento maduro que pode ser administrado como uma triagem universal para a população em geral, ou seja, "no tapete" para todas as pessoas saudáveis.