Emergências extremas: ciência e realidade. Em 21 de setembro começam os trabalhos da conferência em Foggia. – AssoCareNews.it

Tudo está pronto em Foggia para a conferência “Emergências Extremas: Ciência e Realidade”. Começa com uma demonstração prática em Nápoles.

Quarta-feira, 21 de setembro de 2022, às 08h30 na sala de reuniões FORMEDIL na Via Nápoles em Foggia, haverá uma saudação das autoridades que iniciarão os trabalhos do evento “Emergências extremas: a ciência e a realidade”, a primeira conferência nacional realizada em Capitanata com o objetivo de formar, através de métodos e ferramentas comuns na gestão de eventos adversos, todos aqueles profissionais que trabalham diariamente com abnegação no sistema de emergência.

Ficaríamos felizes se a imprensa quisesse estar presente no início dos trabalhos em 21 de setembro, mas em particular convidamos nossos colegas jornalistas a participar de uma grande simulação do estado de extrema emergência após o ataque NBCR que ocorrerá em na manhã de quinta-feira, 22 de setembro, no espaço em frente à pista de pouso do DEU da Clínica Riuniti.

Com a participação de vários agentes de saúde, será simulado um ataque com agentes químicos e executadas as ações previstas: o perímetro da área afetada, alertando o sistema de um grande evento/desastre com a intervenção de brigadas técnicas especiais de incêndio, triagem, assistência aos feridos, estabilização e evacuação de Noria.

