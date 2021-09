Natalia Baragoni lançou um apelo aos fãs: “O que posso fazer?”. A saúde tem algo a ver com isso

Natalia Paragoni, vítima de um problema de saúde: “Sinto mal-estar num dos olhos”

Natalia Paragoni, a famosa influenciadora e namorada da ex-competidora de GF Vip Andrea Zelletta, admitiu aos fãs nas últimas horas que ela tem um problema de saúde persistente. Na verdade, desde ontem Natália Ela sofre de um mal-estar ocular do qual não sabe a origem e para o qual não consegue encontrar uma solução, tanto que implora aos fãs que tentem tratá-lo: “Meninas, foi o dia todo Eu tenho desconforto em um olho. Muito irritante! É como se houvesse um grão de areia esfregando contra mim cada vez que fecho os olhos. o que eu posso fazer? “

Natalia Barragoni fala sobre seu problema ocular: “Isso é o que eu encontrei”

Depois de apelar aos fãs na esperança de descobrir a possível causa e / ou solução para seu problema ocular, Natalia Paragoni Ele começou pesquisando na internet por uma solução para o problema e surgiu perguntando em diferentes sites. “Eu encontrei este artigo“ Ele anunciou em uma de suas histórias no Instagram postando um artigo no qual sintomas relacionados a olhos secos foram relatados e, em seguida, explicou: “Você me conta tudo e muito mais, incluindo padrões etc. ”

Natalia Paragoni gosta de sua família: “Casa é sempre casa”

Depois de falar sobre o mesmo problema e buscar a causa, e talvez encontrar o motivo nas horas seguintes Natalia Paragoni, que tem Próximo projetoEla compartilhou com muitos de seus seguidores um de seus momentos favoritos: ela foi para Valtellina com seu avô, e mostrou aos fãs alguns dos momentos despreocupados que a vida familiar lhes proporcionou, que também consistem em memórias e fotos tiradas com outras pessoas. Natália Ela sempre foi muito apegada à família e, mesmo nesta ocasião, não deixou de se lembrar: Paz e serenidade: Casa é sempre casa“

Ciniglio Ainis Raffaele