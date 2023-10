Os ‘Irmãos da Itália’ acertam a esquerda na saúde: o caso da Toscana irrompe

Um ataque persistente, repetitivo e desprovido de qualquer aparência da proposição subjacente. O novo slogan de Eli Sheen é apontar o dedo ao governo liderado por Giorgia Meloni no que diz respeito à gestão da saúde pública. Criando um estado de pânico, relativamente aos alegados cortes e ao direito à saúde, que, segundo o ministro do Partido Democrata, estará “em risco”. Uma série de declarações (questionáveis), respondidas pelo deputado Alessandro Amorizzi. O defensor da Fratelli d’Italia lembrou aos progressistas a péssima gestão dos cuidados de saúde numa região que sempre foi vermelha: a Toscana.

“O Partido Democrata, que hoje aponta o dedo ao governo Meloni ao recorrer a mentiras sobre os gastos com saúde em 2023, que aumentaram mais de 3,6 mil milhões em relação a 2022, está a esquecer o modelo do seu fracasso na gestão do dinheiro atribuído ao sistema de saúde. : Região de Apuan e Lunigiana. Percorrendo as últimas décadas de administrações regionais de esquerda, assistimos ao desmembramento do hospital de Carrara, o chamado Monoblocko e à consequente terrível organização dos cuidados de saúde intermédios. A região da Toscana tinha um protocolo com a autoridade local e a autoridade sanitária local para reconstruí-la e repensá-la Mas tudo isto nunca aconteceu, e ainda estamos literalmente a lidar com o buraco milionário da autoridade sanitária local em Massa Carrara, cuja responsabilidade política é tão clara como a sua responsabilidade. Em 2011, a região foi prejudicada, embora ninguém nunca tenha pago esta conta. O mais importante, o abandono durante anos. Do serviço de saúde em Lunigiana, um território com o qual as instituições nunca se comprometeram e, portanto, julgado por fronteiras que não são apenas geográficas. E precisamente nestes dias, a notícia finalmente nos leva a ameaçar com um maior desmembramento do distrito central de saúde de Massa, sobre o qual não recebemos nenhuma resposta séria sobre o seu destino até agora.