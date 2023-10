Ciência, esportes e entretenimento para todos

Reconhecendo o retorno da ecologia de 5 a 7 de outubro, o evento Cinnamiente focou nos temas da economia circular, reciclagem e sustentabilidade ambiental.

Três dias de encontros, apresentações e atividades educativas abertas aos cidadãos e às escolas da província de Siena. Já na sua décima edição, o evento é patrocinado pela Região Toscana e pela Província de Siena, entre outras.

“Graças a um formato unificado que apresenta um contributo informativo de carácter científico aliado a atividades educativas e recreativas, este evento dá aos cidadãos e estudantes a oportunidade de aprender mais sobre gestão de resíduos e boas práticas ambientais – anunciou o presidente do Cinampiente, Tiziano Scarpelli -. “Reconhecer o Ambiente” organiza-se em torno de um conjunto de encontros que visam aumentar a consciência ambiental e impulsionar a reflexão sobre o modelo económico atual que mostra cada vez mais os seus limites e impacto.

Em tudo isto, a boa gestão de resíduos desempenha um papel essencial como demonstraremos em diferentes ocasiões ao longo dos três dias, começando pela ilustração da nova central de reciclagem de Curtin, uma intervenção que visa obter importantes benefícios ambientais e produtivos em termos de valorização de resíduos. . Matéria e energia.”

O primeiro evento do evento está programado para acontecer na Casa dell’ambiente e é dedicado à neutralidade carbônica na província de Siena. Uma manhã dedicada à informação científica onde o Diretor Técnico da Sienambiente, Fabio Meneghetti, explicará como a nova central de reciclagem de Cortine contribui para a redução do dióxido de carbono. Participam com ele o Presidente da Aliança Regional para a Neutralidade Carbono de Siena, Simone Bastianoni, e Federico M. Polselli, Professor de Química Ambiental da Universidade de Siena.

Nesta ocasião, o físico, comunicador científico e conhecida personalidade televisiva, Valerio Rossi Albertini, focará nas causas e efeitos negativos da crise climática e no impacto ambiental dos gases de efeito estufa resultantes das atividades humanas. Sexta-feira, 6 de outubro é o Dia do Teatro na Usina, onde a aula de teatro “Escape from Reality” na Usina de Resíduos em Energia de Fossey é apresentada aos alunos do ensino médio.

Nesta ocasião será possível visitar a fábrica e saber mais com os técnicos Cinnamiente Função da planta que recupera e produz energia a partir de resíduos não reutilizáveis ​​e recicláveis. A habitual corrida e caminhada regressa no sábado de manhã, às 9h, na Casa dell’Ambiente, em colaboração com o grupo Mens Sana Runners.

O encerramento do evento é no sábado, dia 7, às 21h30, no palco do Teatro Politeama de Poggibonsi onde será exibido o espetáculo “…E eu falei tudo, o que falei, o que falo e o que direi” de Roberto Lipari será organizado. Roberto Lipari é apresentador e correspondente de Striscia la Notizia e estrela de seu último filme “So tutto di te” distribuído pela Prime Video. Em julho passado, ganhou o Prémio de Cinema das Nações Unidas pela sua clara sensibilidade na transmissão de mensagens em nome do ambiente.

Sendo uma verdadeira discussão em que você expressa um ponto de vista sobre o mundo que nos rodeia, Lipari continua suas crenças históricas e acrescenta novas. Os temas ambientais, os excessos de marketing e o cinismo em relação a todas as teorias da conspiração são o ponto forte do espetáculo.

O espetáculo por ocasião do reconhecimento ambiental tem entrada gratuita mediante reserva obrigatória escrevendo para [email protected] e indicando: nome, apelido, número de lugares, e-mail e números de telefone.