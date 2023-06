Não, Zuckerberg não admitiu que “a ciência estava errada sobre a Covid”

Em 10 de junho de 2023, a redação Facta.news Recebi uma mensagem via WhatsApp pedindo para verificar a postagem assinante no Facebook. Outro tópico para nossa análise relata uma propósito d a verdade Publicado no mesmo dia, tinha como título “Zuckerberg pede desculpas pela censura: ‘A ciência estava errada sobre a Covid’”. foi a notícia Difundido Também no TikTok.

De acordo com o artigo de D. a verdadeZuckerberg havia declarado que havia questões que a comunidade estava discutindo, “por exemplo Covid: no início da pandemia havia implicações reais para a saúde, mas não havia tempo para estudar a amplitude das hipóteses científicas que surgiram”. continua, “uma grande parte da fundação Em certo sentido” ele estava “confuso sobre muitos elementos factuais” e “pediu a censura de várias histórias que mais tarde se mostraram no mínimo duvidosas, se não totalmente verdadeiras”. Isso acabou minando a confiança dos cidadãos nas instituições.

Referindo-se à entrevista concedida por Mark Zuckerberg em 9 de junho de 2023, CEO da empresa americana Meta, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, Lex Friedmancientista pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Extensão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e autor de podcast. Especificamos que, por uma questão de transparência Facta.news Recebe fundos da Meta dentro de seu alcance Software de validação de terceiros.

Conteúdo denunciado por a verdadeNo entanto, é enganosa e espalhando notícias falsas.

A entrevista em questão dura pouco mais de duas horas e pode ser acessada na íntegra em inglês em canal Friedman no YouTube. aquiNo entanto, você pode encontrar a transcrição da entrevista. A discussão sobre o futuro do Meta centrou-se, sobretudo na primeira parte, no papel da inteligência artificial e da censura.

Em uma das muitas perguntas que Friedman fez a Zuckerberg, anfitrião Perguntado Qual é o padrão pelo qual a Meta avalia o que é prejudicial, o que é enganoso e o que não é prejudicial. Zuckerberg disse que em algumas questões todos concordam que não devem encontrar espaço nas redes sociais por serem prejudiciais, como pedofilia, terrorismo e incitação à violência. Fundador do Facebook selecione mais tarde que quanto à deturpação não há opinião clara, como nos casos anteriores: «Há coisas que obviamente estão erradas, não é? Ou é realista, mas provavelmente não é prejudicial ». Justamente por isso, continua Zuckerberg, é difícil culpar quem errou, mas não fez mal.

Então Zuckerberg liderou exemplo Desinformação sobre o tema da Covid-19: “Nos outros casos, porém, que dizem respeito ao conteúdo da Covid no início da epidemia, houve implicações reais para a saúde, mas não houve tempo para um exame abrangente de uma série de hipóteses científicas .” Nesse caso, Zuckerberg continua: “Infelizmente, acredito que muitas organizações hesitaram sobre alguns fatos e solicitaram a censura de algum conteúdo que, posteriormente, se revelou questionável ou verdadeiro”.

Como pode ser verificado ouvindo a entrevista (ou lendo sua transcrição), Zuckerberg nunca afirmou que “a ciência estava errada sobre a Covid”. Em uma retórica mais geral sobre como lidar com a desinformação, o fundador do Facebook disse, ao contrário, que no início da pandemia, quando a informação era escassa, era difícil entender quais conteúdos são corretos e quais são casos de desinformação.

Além disso, Zuckerberg não se desculpou pelo que o artigo chama de “censura”. Sobre esta questão, de fato, Zuckerberg precedido Que precisamos distinguir entre o conteúdo que é um problema de segurança real e como as pessoas preferem ver algum conteúdo, mesmo que seja enganoso, ou seja, se marcado ou não. met, na verdade, introduzido recentemente Uma ferramenta que permite que as pessoas leiam o conteúdo de checagem de fatos. Quem não confia na verificação de fatos, especifica o fundador do Facebook, não pode ler o artigo de verificação de fatos anexado ao conteúdo identificado como desinformação. Portanto, neste caso, a postagem não é bloqueada, mas permanece na rede social com uma notificação que pode ser lida ou não. Em vez disso, Zuckerberg conclui: “Se o conteúdo violar algumas regras, como incitação à violência ou algo semelhante, não é permitido”.

